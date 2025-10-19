CRNOGORSKO Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je večeras na području Zete, posle višemesečne potrage i operativnog rada, po međunarodnoj poternici uhapšen A.V. (37), za koga podgorički mediji navode da je u pitanju Aleksandar Vukićević.

Crnogorski MUP tvrdi da je uhapšeni muškarac "član jedne organizovane kriminalne grupe za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog kriminalnog udruživanja".

U saopštenju se navodi da je crnogorska Uprava policije kroz proaktivne mere i radnje identifikovala jaku logističku mrežu koja je pružala podršku A.V. za skrivanje i kretanje.

Dodaje se da Uprava policije raspolaže operativnim saznanjima o drugim povezanim licima, i da nastavlja sa preduzimanjem mera i radnji u cilju razbijanja mreže podrške članovima organizovanih kriminalnih grupa.