CRNOGORSKA POLICIJA UPALA U MANASTIR ĐURĐEVI STUPOVI: Direktno prekršila Temeljni ugovor SPS sa državom

POLICIJA Crne Gore noćas je upala u manastir Đurđevi Stupovi, kod Berana, pokušavajući da oduzme spomenik vojvodi Pavlu Đurišiću, čime je vlast direktno prekršila Temeljni ugovor koji SPC ima sa državom Crnom Gorom.

Foto: M. Stevanović

U Temeljnom ugovoru jasno stoji da u objektima i prostorima koji pripadaju SPC "državni organi ne mogu preduzimati bezbednosne mere bez prethodnog odobrenja nadležnih crkvenih organa, osim u slučajevima kada to nalažu razlozi hitnosti zaštite života i zdravlja ljudi“, piše podgorički portal Borba, prenosi Tanjug.

Time je na drastičan način narušen pravni poredak i poverenje u obavezujući ugovor između države i SPC. Očigledno je da je cilj vlasti nastavak pritisaka na Crkvu, po istom obrascu kojim je godinama delovao Milo Đukanović, navodi portal.

- Iako su na vlast došli na talasu litija, bez stvarnih zasluga u njihovoj organizaciji i bez doprinosa rušenju Đukanovićevog režima, današnji rukovodioci nastavljaju da sprovode njegovu politiku. Umesto da zaštite Crkvu i narod koji ih je iznio na svojim leđima, oni rade upravo ono protiv čega su se litije borile - piše portal.

Poruka je, kažu, jasna: SPC i srpski narod u Crnoj Gori ostaju na udaru, dok se privilegije i zaštita bivšeg režima nastavljaju. Eparhija budimljansko-nikšićka saopštila je krajem septembra da se manastir Đurđevi Stupovi. sedište ove eparhije, nalazi pod danonoćnom prismotrom službenika Uprave policije.

U neposrednoj blizini i na prilazima manastiru, krajnje indiskretno i neobjašnjivo prisustvo različitih policijskih formacija i službenih automobila, stvara atmosferu opsadnog stanja, izazivajući uznemirenost žitelja manastira i vernog naroda.

Takve scene, navedeno je tada, policijskog opkoljavanja hramova poslednjih godina viđene su samo u jeku progona Crkve u vreme Đukanovićevog totalitarnog režima.