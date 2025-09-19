Crna Gora

DRLJEVIĆ, PAVELIĆEVA DESNA RUKA: U Nikšiću predstavljena knjiga koja dokumentuje zločine ideologa crnogorskog separatizma

TEŠKO je u istoriji južnoslovenske države (1918-1991) izdvojiti ličnost koja je tako radikalno menjala svoja politička opredeljenja kao što je to činio Sekula Drljević. Ova rečenica profesora Veljka Đurića Mišine predstavlja suštinu priče o crnogorskom ustaši i konvertitu u knjizi "Sekula Drljević: Veliki Srbin, uvrijeđeni otpadnik, crveni Hrvat" koju je objavio Institut za srpsku kulturu iz Nikšića. Promociju je doživela upravo u tom gradu, a osim autora na njoj su govorili i potpredsednik Vlade Crne Gore Budimir Aleksić, predsednik Opštine Nikšić Marko Kovačević i istoričar Ilija Bajović.

Da je Đurićevo ostvarenje naučnoistraživački poduhvat prvoga reda, smatra Budimir Aleksić, ocenjujući da je sve što je u njemu napisano utemeljeno na istorijskim činjenicama, arhivskoj građi, izvorima i literaturi.

- Ovo je prvo naučno delo o ličnosti čiji su politika i ideologija magistralni pravac politike i ideologije crnogorskog separatizma koji se razvijao posle Drugog svetskog rata, naročito 1997. posle političkog zaokreta DPS - kazao je Aleksić. - Iz ove knjige saznajemo da je Drljević bio ustaški ideolog, ratni zločinac, osnivač crnogorskog separatističkog pokreta koji je tokom Drugog svetskog rata jedan od najbližih saradnika Ante Pavelića. Rat je proveo u NDH. Na tzv. petrovdanskom saboru, 1941, na Cetinju, zahvalio se italijanskoj fašističkoj politici koja je omogućila uspostavu "slobodne, suverene i nezavisne Crne Gore". Posle bekstva iz Crne Gore nakon trinaestojulskog ustanka pod patronatom ustaša u NDH radio je na ponovnom uspostavljanju nezavisne Crne Gore. Drljević se bavio etnogenezom Crnogoraca smatrajući ih potomcima Ilira i crvenih Hrvata. Političku i državnu budućnost Crne Gore video je u državnom jedinstvu sa Hrvatskom i Albanijom. U Zagrebu je 1944. objavio knjigu "Ko su Srbi" sa tezom da je srpski narod vekovima bio remetilački faktor na Balkanu. Na prevaru je u smrt odveo 10.000 Crnogoraca, aprila 1944, garantujući im slobodan prolaz preko NDH. Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača 24. februara 1945. proglasila ga je ratnim zločincem.

I jedan od najvećih problema koje Crna Gorada ima je što je Sekulina ideologija ugrađena u njene temelje. Na to je ukazao predsednik Opštine Nikšić Marko Kovačević, podsetivši da je upravo Drljević autor dela teksta himne današnje Crne Gore.

- I niko od vajnih antifašista to ne problematizuje niti im to smeta, kao što istim tim strukturama nije smetalo ni ovo što se desilo pre desetak dana u Maksimiru kada se klicalo "Ubij, Srbina" - rekao je Kovačević.

On u knjizi prepoznaje da je Drljević neprestano pokušavao da napravi neku novu Crnu Goru čiji će on biti utemeljivač, ali nikako mu to nije uspevalo.

- Ali, nekoliko decenija kasnije Milo Đukanović i DPS odlučuju da ono što je život, politička i nacionalna platforma Drljevića postane i platforma njihove političke organizacije. Uspeli su da deo toga ugrade u temelje Crne Gore. I suština čitave priče jeste da ako Crna Gora želi danas da bude antifašistička država mora da ukloni Sekuline stihove iz državne himne. Te iste strukture su podigle u Podgorici spomenik Jeleni Savojskoj, kćerki kralja Nikole, koja je bila kraljica fašističke Italije. Mogu li onda svi naši prijatelji, đedovi, rođaci koji su završili u jamama i po stratištima biti proglašeni za fašiste, a ne ona koja je bila kraljica te zemlje - pitao je Kovačević.

I za istoričara Iliju Bajovića ova knjiga je vredna studija o Drljeviću koji je sa Štedimlijom bio ključna ličnost dukljanske falsifikovane ideologije prve polovine 20. veka, a potpunu afirmaciju su stekli u ustaškoj NDH.

- Bili su cenjeni kod ustaških ministara, činovnika, a posebno od samog Pavelića za koga je Savić Marković Štedimlija bio "prvo pero Zagreba". U Crnoj Gori sa njima počinje proces agresivne antisrpske politike. Drljević je prošao put od nacionalnog Srbina i ujedinitelja, preko nacionalnog Crnogorca sa, kako je vreme odmicalo, sve većim primesama antisrpstva, do ubeđenog ustaše i čoveka koji je uživao poverenje vojnih i civilnih vlasti NDH u Zagrebu - naveo je Bajović. 

(Ne)razjašnjen odnos sa Đurišićem

AUTOR knjige Veljko Đurić Mišina smatra da je Drljević u "svoju igru stvaranja NDH" uvukao i vojvodu Pavla Đurišića.
- Priča o njima dvojici još nije u celosti razjašnjena.

azjašnjena je donekle Đurišićeva sudbina. Radojica Nenezić, komandant Devete slavonske brigade 1945, video je leš Đurišića u jami kod Jasenovca. Drljevića su pronašli Đurišićevi četnici u jednoj engleskoj bolnici u Austriji. Tu su ga zaklali kao i njegovu drugu suprugu. Ono što je od Drljevića ostalo za buduća vremena jesu govori u Skupštini Crne Gore gde od njega nema većeg Srbina, kao i tekstovi i ideje za koje se zalagao. Seme koje je Sekula posejao raste do današnjih dana - upozorava prof. Đurić.

