KRVNIČKI TUKAO SUPRUGU PRODUŽNIM KABLOM I DAVIO JE: Jezivo porodično nasilje u Podgorici

MUŠKARAC F. N. iz Podgorice uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

F.N. je u ranim jutarnjim časovima u stanu u kojem živi sa vanbračnom partnerkom K. B, fizički napao oštećenu, nanoseći joj telesne povrede.

- Napad je uključivao više udaraca rukama, korišćenje produžnog kabla i stiskanje vrata rukama - navodi se u saopštenju.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje osumnjičenom, a protiv njega će biti podneta krivična prijava za krivično delo nasilje u porodici.

