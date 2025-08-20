PROPUSTI POLICIJE U CRNOJ GORI TOKOM MASAKRA: Zaključak ombudsmana povodom tragedije od pre tri godine na Cetinju

UPRAVA policije povredila je pravo na život Nataši (35), Marku (8) i Mašanu (10), koje je 12.avgusta 2022.godine na Cetinju usmrtio masovni ubica Vuk Borilović. To je zaključak Zaštitnika ljudskih prava i slobode Crne Gore, koji je ispitivao pritužbu Natašine majke i bake Marka i Mašana Martinović, Vesne Pejović.

U obrazloženju zamenica Ombdusmana, Mirjana Radović, konstatovala je više ozbiljnih propusta. Navodi da je u kritičnoj situaciji, prilikom upotrebe vvatrenog oružja od strane policajaca, više puta dolazilo do zastoja oružja, što može ukazivati na tehničku neispravnost ili na nedostatak veština službenika. Policijski helikopter tog dana bio je u kvaru, a policajci nisu imali dovoljno zaštitne opreme, niti adekvatno oružje na raspolaganju. Uz manjak ljudstva, zaštitnica je ocenila i nedovoljnu obučenost policajaca u kriznim situacijama. Osnovna državna tužilaštva na Cetinju i u Nikšiću nisu blagovremeno ni temeljno ispitali sve aspekte postupanja policije. Posebno je problematično što porodica žrtava nije bila pozvana da da svoja saznanja o događaju. Dalje se navodi da je tužilaštvo najpre ocenilo da nema osnova za krivični postupak, da bi kasnije ipak podnelo optužni predlog protiv tadašnje načelnice cetinjske filijale MUP-a, zbog propusta da se pokrene postupak za oduzimanje Borilovićevog oružja.

Vuk Borilović je pre tri godine u cetinjskom naselju Medovina ubio deset ljudi, od kojih dvoje dece i ranio šest sugrađana, nakon čega ga je ubila policija. U to vreme direktor Uprave policije je bio Zoran Brđanin, a ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić (GP Ura).