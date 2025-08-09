BRONZANI PAVLE U CRKVI, TROJE UHAPŠENIH: Nakon otkrivanja spomenika Pavlu Đurišiću, komplikuje se situacija u Beranama
NAKON otkrivanja spomenika Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru, desetak kilometara od Berana, i hajke koja se iz ''nevladinog'' sektora, ali i sa najviših političkih adresa, u kojim su prednjačile one afirmisane po antisrpskom raspoloženju, povela protiv organizatora događaja, SPC i posebno protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija, došlo je do usložnjavanja situacije u Beranama.
Meštani Gornjeg Zaostra u kojem je tokom Drugog svetskog rata jedno vreme bio ratni štab Đurišića, ispoštovali su reči mitropolita koji je na pretnje o rušenje spomenika nakon otkrivanja kazao:Spomenik ćemo postaviti u crkvu, pa neka dođu da je ruše, i Đurišića u bronzi izmestili u hram Svete Mati Paraskeve.
U noći između petka i subote radnici Komunalne inspekcije iz Berana, ''uz snažnu podršku pripadnika policije'', srušili su postament spomenika, saopštila je Uprava policije, čiji pripadnici i tužilaštvo još ''sumiraju'' zbivanja u Gornjem Zaostru.
Naime, tokom izmeštanja došlo je do incidenta, kada je veći broj prisutnih napao fotoreportere Pobjede i Vijesti Stevo Vasiljević i Boris Pejović, kojima je uz fizičko zlostavljanje, oduzimanje i lomljenje opreme, kako su istakli prećeno i to u prisustvu policije i uz ravnodušan odnos jednog sveštenika.
Policija je nakon toga po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, uhapsila Danka Femića, rođenog u Bijelom Polju, nastanjenog u Podgorici, a zbog istog krivičnog dela uhapšen je i Vlado Stijović (55) iz Bara.
- Kod njega su prilikom pregleda pronađene dve memorijske kartice sa foto-aparata napadnutog foto-reportera Pobjede, saopštila je kasno u petak veče crnogorska policija.
Pre njih uhapšen je Vujadin Dobrašinović (59) iz Gornjeg Zaostra kome je u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama određeno zadržavanje do 72 sata zbog krivičnog dela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obeležja. Vujadin je, naime, na svom zemljištu dozvolio gradnju postamenta za spomenik Đurišiću.
Nekako, podalje od očiju javnosti, nakon mučnih zbivanja u Gornjem Zaostru, na informativni razgovor u Odeljenje bezbednosti u Beranama, dva puta je pozivan paroh beranski, jerej Milenko Ralević, koji je i starešina crkve u koju je izmešten spomenik Đurišiću.
- Otac Milenko, pozvan je u policiju i u petak veče, koju je napustio posle dva sata. Tokom dana, proveo je u zgradi policije oko četiri sata. Nema sumnje, počinju da se dešavaju stvari nalik onima iz Đukanovićevig režima, saopštio nam je juče izvor blizak Eparhiji budimljansko-nikšićkoj, dok je polkicija saopštila da je priveli pet lica i utvrđuje sve činjenice vezane za napad na dva novinara, što je izazvalo opravdane reakcije osude, ali i zapenušane komentare dežurnih srbomrzitelja.
MINISTARKA
Zbivanja oko spomenika Đurišiću ''prenula'' su i ministarku kulture i medija Tamaru Vujović, kojoj se odavno prigovara zbog bolećivog odnosa prema ''čudnog'' odnosa prema pripljadnicima drugih naroda koji spomen obeležjima čuvaju sećanje na svoje ''junake''.
Ona je najavila da će, u vezi sa spomenikom zločincu Jusufu Čeliću u Gusinju, naložiti inspektorima za kulturnu baštinu da izađu na teren, utvrde činjenično stanje i postupe prema svojim nadležnostima, a u skladu sa Zakonom o spomen obilježjima, te da nalože izvršnim organima da uklone nelegalno podignut spomenik.
Ona je tokom jučerašnje posete selu Vusanje, u Gusinju, obišla lokaciju na kojoj se i dalje nalazi spomenik, gotovo mauzolej, Jusufu Čeliću – Isufu Kameru Čelaju i podsetila da je taj spomenik još 2013. godine postavljen potpuno nezakonito, bez ijednog odobrenja Ministarstva kulture i medija, da u Petnjici nije pronašla ulicu sa imenom ratnog zločinca mula osmana Rastodera...
