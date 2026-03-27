PRVI SNIMAK SA FILOZOFSKOG FAKULTETA: Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega?

POLICIJSKI službenici policijske stanice Stari grad, dobili su sinoć obaveštenje u 22.40 sati da se na platou ispred Filozofskog fakulteta nalazi žensko lice, starosti oko 25 godina i da ne daje znakove života.

Foto: Novosti

Nakon toga, službenici Starog grada izašli su na lice mesta, gde smo od očevidaca dobili informacije da je na petom spratu filozofskog fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničih sredstava, da je nakon toga NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta skočilo kroz prozor.

Kako se može videti na snimku, pored otovorenog prozora nalaze se petarde, baklje, sprejevi, postavljene pored radijatora. Po svemu sudeći to su pirotehnička sredstva koja su se upalila, izazvala požar i haos na fakultetu, što je imalo kobnu posledicu - jedna devojka je stradala.

@vecernjenovosti8 Snimak sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je sinoć tragično nastradala devojka (25). Da li je moguce da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta? #studenti #filozofski ♬ original sound - Vecernjenovosti

Postavlja se jasno pitanje - Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?

Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?

Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava boravi, šta unosi, da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život.

I to sve zarad čega? Jer su blokaderi hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.