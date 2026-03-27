RAT na Bliskom istoku ušao je u 28. dan.

Saudijska ambasada u Bejrutu je pozvala svoje građane da odmah napuste Liban.

U saopštenju su naveli da je odluka povezana sa "posledicama aktuelnih događaja" koji se odvijaju u Libanu. Ambasada je dodala da je zabrana putovanja iz Saudijske Arabije u Liban na snazi već godinama.

Oštećena glavna luka u Kuvajtu

Kuvajt je u petak saopštio da je njegova luka Šuvaik u Kuvajtu napadnuta i da je pretrpela "materijalnu štetu". Navedeno je da niko nije povređen u napadu, ali nisu izneti drugi detalji.

Raketama i dronovima gađani američki i izraelski vojni ciljevi

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je rano jutros izveo 83. talas operacije "Pravo obećanje 4", tokom kojeg su raketama i dronovima gađani američki i izraelski vojni ciljevi širom regiona.

U saopštenju IRGC-a je navedeno da su među metama bili rezervoari za skladištenje nafte i skladište goriva u Ašdodu, vojni položaj u naselju Modin, kao i centar za razmenu vojnih informacija SAD u regionu, preneo je Press TV.

🚨 Notable development: 🇮🇷🇮🇱



The Islamic Revolutionary Guard Corps: We targeted the oil refineries in Haifa and Ashdod using the “Nasrallah” missile system, which was used for the first time. pic.twitter.com/i4wn5lrirT — 𝐓𝐌𝐓 (@TMT_arabic) March 19, 2026

Iranska garda tvrdi da su pogođene i američke vojne baze Al-Dafra i Al-Udeirij, kao i hangari za održavanje transportnih aviona i dronova u vazduhoplovnoj bazi Ali Al-Salem. Kao mete su navedeni i rezervoari za gorivo za američke borbene avione i hangar za održavanje raketnog sistema Patriot u bazi Šeik Isa.

Prema navodima IRGC-a, u napadima je korišćena kombinacija naprednog naoružanja, uključujući rakete dugog i srednjeg dometa na čvrsto i tečno gorivo, sisteme za precizne udare, bojeve glave sa više projektila, kao i samoubilačke dronove.

Osim toga, navodi se da je prvi put od početka rata upotrebljen sistem "nasralah" u ovom napadu.

Tramp šalje još 10.000 trupa na Bliski istok

Pentagon želi da pošalje dodatnih 10.000 kopnenih trupa na Bliski istok kako bi američkom predsedniku Donaldu Trampu pružio više vojnih opcija, čak i dok razmatra mirovne pregovore sa Teheranom, izveštava Wall Street Journal, pozivajući se na zvaničnike Ministarstva odbrane koji su upoznati sa planiranjem.

Novi udari na Teheran

Izraelske odbrambene snage saopštile su tokom noći da su završile još jednu rundu "opsežnih" vazdušnih napada na mete režima u Teheranu.

IDF Spokesperson:



"I received permission, the building completely collapsed": More than 100 targets of the Hezbollah terrorist organization were attacked in Beirut



The IDF continues to strike Hezbollah's terror infrastructure across Lebanon.



The Air Force, guided by Military… pic.twitter.com/nrZ2Vck0Xb — John Spectator (@johnspectator) March 27, 2026

Savet bezbednosti UN danas od Iranu

Savet bezbednosti UN zakazao je zatvorene konsultacije o Iranu za petak ujutru.

Rusija je zatražila sastanak o američko-izraelskim napadima na civilnu infrastrukturu u zemlji, reklo je dvoje diplomata UN.

Sastanak su zakazale Sjedinjene Američke Države, koje predsedaju Savetom bezbednosti.

