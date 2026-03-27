uživoRAT NA BLISKOM ISTOKU: Saudijska Arabija pozvala svoje državljane da odmah napuste Liban, Izrael izveo novi napad na Teheran
RAT na Bliskom istoku ušao je u 28. dan.
Saudijska ambasada u Bejrutu je pozvala svoje građane da odmah napuste Liban.
U saopštenju su naveli da je odluka povezana sa "posledicama aktuelnih događaja" koji se odvijaju u Libanu. Ambasada je dodala da je zabrana putovanja iz Saudijske Arabije u Liban na snazi već godinama.
Oštećena glavna luka u Kuvajtu
Kuvajt je u petak saopštio da je njegova luka Šuvaik u Kuvajtu napadnuta i da je pretrpela "materijalnu štetu". Navedeno je da niko nije povređen u napadu, ali nisu izneti drugi detalji.
Raketama i dronovima gađani američki i izraelski vojni ciljevi
Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je rano jutros izveo 83. talas operacije "Pravo obećanje 4", tokom kojeg su raketama i dronovima gađani američki i izraelski vojni ciljevi širom regiona.
U saopštenju IRGC-a je navedeno da su među metama bili rezervoari za skladištenje nafte i skladište goriva u Ašdodu, vojni položaj u naselju Modin, kao i centar za razmenu vojnih informacija SAD u regionu, preneo je Press TV.
Iranska garda tvrdi da su pogođene i američke vojne baze Al-Dafra i Al-Udeirij, kao i hangari za održavanje transportnih aviona i dronova u vazduhoplovnoj bazi Ali Al-Salem. Kao mete su navedeni i rezervoari za gorivo za američke borbene avione i hangar za održavanje raketnog sistema Patriot u bazi Šeik Isa.
Prema navodima IRGC-a, u napadima je korišćena kombinacija naprednog naoružanja, uključujući rakete dugog i srednjeg dometa na čvrsto i tečno gorivo, sisteme za precizne udare, bojeve glave sa više projektila, kao i samoubilačke dronove.
Osim toga, navodi se da je prvi put od početka rata upotrebljen sistem "nasralah" u ovom napadu.
Tramp šalje još 10.000 trupa na Bliski istok
Pentagon želi da pošalje dodatnih 10.000 kopnenih trupa na Bliski istok kako bi američkom predsedniku Donaldu Trampu pružio više vojnih opcija, čak i dok razmatra mirovne pregovore sa Teheranom, izveštava Wall Street Journal, pozivajući se na zvaničnike Ministarstva odbrane koji su upoznati sa planiranjem.
Novi udari na Teheran
Izraelske odbrambene snage saopštile su tokom noći da su završile još jednu rundu "opsežnih" vazdušnih napada na mete režima u Teheranu.
Savet bezbednosti UN danas od Iranu
Savet bezbednosti UN zakazao je zatvorene konsultacije o Iranu za petak ujutru.
Rusija je zatražila sastanak o američko-izraelskim napadima na civilnu infrastrukturu u zemlji, reklo je dvoje diplomata UN.
Sastanak su zakazale Sjedinjene Američke Države, koje predsedaju Savetom bezbednosti.
