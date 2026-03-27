HITNO IH IZBACITE! Svet bruji o skandalu lažne države Kosovo: Nakon ove sramote UEFA mora odmah da reaguje
Stadion u Bratislavi bio je poprište ozbiljnog incidenta koji je izazvao talas ogorčenja u sportskoj i političkoj javnosti.
Navijači selekcije lažne države Kosovo izazvali su ogroman skandal skandiranjem parola posvećenih "UČK", paravojnoj formaciji odgovornoj za brojne zločine i teror nad stanovništvom na Kosovu i Metohiji, kao i na teritoriji Severne Makedonije.
Ovakvo ponašanje na tribinama predstavlja direktno kršenje osnovnih principa međunarodnih fudbalskih organizacija, FIFA i UEFA, koje strogo zabranjuju bilo kakvu političku propagandu, a naročito veličanje militantnih i terorističkih grupa.
Sportski analitičari ističu da bi ovakav ispad morao da rezultira rigoroznim kaznama za kosovski fudbalski savez, s obzirom na to da se radi o ponovljenim incidentima koji unose netrpeljivost na sportske terene.
Dodatnu težinu ovom skandalu daje činjenica da je Slovačka jedna od zemalja članica EU koja dosledno odbija da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Upravo zato, skandiranje u Bratislavi se ne može posmatrati samo kao izolovan incident, već kao svesna i drska provokacija upućena direktno domaćinu, čime je narušeno gostoprimstvo i diplomatski integritet zemlje domaćina.
Dok se ekipa priprema za odlučujući meč protiv Turske, sportska javnost ostaje jedinstvena u stavu da se ovakvim provokacijama mora stati na put kako bi se očuvao integritet fudbala.
BRAVO NIKOLA! Topić je ovo prvi put uradio od kako je u Sjedinjenim Američkim Državama
27. 03. 2026. u 08:24
ŠIPTARSKA POSLA! Albanac zgrozio celu Srbiju, pa dobio šamar kakav se ne pamti
27. 03. 2026. u 06:09 >> 08:17
KOLIKO MOŽE PAUNOVIĆEVA SRBIJA? Duel sa evropskim šampionom otkriva pravi potencijal "orlova"
U večernjem terminu od 21.00 na stadionu "Keramika" reprezentacija Španije ugostiće selekciju Srbije u prijateljskom meču koji domaćinu služi kao važan deo priprema za Svetsko prvenstvo 2026. godine, dok će za "orlove" to biti veliki test i prilika da vide koliko mogu protiv najjačih selekcija na planeti.
27. 03. 2026. u 07:00
NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradio Rafael Nadal
Najnovije vesti iz tenisa tiču se i jednog od najboljih koji se ikada bavio "belim sportom". Novak Đoković je na vrhu te liste, a njegov "prvi pratilac" i, uz Rodžera Federera, najveći rival, Rafael Nadal, danas je baš ponosan.
25. 03. 2026. u 20:06
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
