"NOVOSTI" SAZNAJU: Dekan Sinani će biti saslušan nakon smrti studentkinje (25) na Filozofskom fakultetu

KAKO "Novosti" saznaju, dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani biće saslušan kao odgovorna osoba za stanje na fakultetu, a nakon tragične smrti devojke (25) koja se sinoć bacila sa petog sprata nakon št su se zapalila pirotehnička sredstva.

Pofsetimo, načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović izjavio je da je večeras na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pronađeno beživotno telo ženske osobe stare oko 25 godina, a da je prema prvim informacijama, prethodno na petom spratu fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, devojka skočila kroz prozor.

Resanović je precizirao da su policijski službenici obaveštenje dobili u 22.40 časova, nakon čega su odmah izašli na lice mesta, gde je zatečena ženska osoba bez znakova života.

„Prema prvim saznanjima dobijenim od očevidaca, na petom spratu Filozofskog fakulteta došlo je do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, ženska osoba, najverovatnije student fakulteta, skočila kroz prozor“, naveo je Resanović.

Istakao je da je o događaju obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.

„Uviđajne ekipe su na licu mesta, u toku je fiksiranje i dokumentovanje svih tragova, kao i prikupljanje izjava očevidaca“, rekao je Resanović i dodao da su pirotehnička sredstva koja su bila aktivirana, nakon izvesnog vremena ugašena od strane zaposlenih na fakultetu, a da za sada nije poznato kako su dospela u objekat.

„Za svaku osudu je bilo kakvo paljenje i nepropisno korišćenje ovakvih pirotehničkih sredstava koje mogu da ugroze živote građana. Za svaku osudu je bilo kakvo nepropisno postupanje sa pirotehničkim sredstvima, jer vidimo do čega oni mogu da dovedu“, kazao je Resanović.

Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega?

Postavlja se jasno pitanje - Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?

Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?

Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava boravi, šta unosi, da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život. I to sve zarad čega? Jer su blokaderi hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.