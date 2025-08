OTPRAVNICA - DOSTA ZA SRAMOTU: Crna Gora će imati svog predstavnika u Kninu 5. avgusta na obeležavanju zločinačke "Oluje"

Sve ovo se dešavalo uprkos tome što ministar odbrane Dragan Krapović (Demokrate) nije odobrio učešće pripadnika VCG na vojnoj paradi u glavnom gradu Hrvatske, kao ni najavljenu "proslavu" u Kninu, naglašavajući da se prilikom odluke vodilo "istorijskim i regionalnim kontekstom i posebnom osetljivošću koju ova tema nosi u crnogorskom društvu".

- Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore jesu primili poziv za učešće na vojnoj paradi povodom obeležavanja 30. godišnjice operacije "Oluja". Posle sagledavanja svih relevantnih okolnosti, ministar odbrane doneo je odluku da predstavnici ministarstva kao ni pripadnici VCG neće učestvovati u ovom događaju - kazali su iz vojnog ministarstva.

Iz Krapovićevog resora poručili su da Crna Gora "ostaje posvećena saradnji sa svim partnerima i prijateljskim državama", uključujući Hrvatsku, kroz, kako su naveli, formate koji afirmišu stabilnost, mir i zajedničku evropsku budućnost regiona. Iz Ministarstva spoljnih poslova saopštili su da su pozivnice uputili predsednik Hrvatske Zoran Milanović, prvi čovek Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković. Dodali su i da su ih Plenković, potpredsednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović i potpredsednik Vlade i ministar odbrane Ivan Anušić pozvali da prisustvuju i događaju koji će se organizovati 5. avgusta u Kninu.

Od učlanjenja u NATO 2017. godine, Crna Gora je na obeležavanje "Oluje" slala predstavnke. Što se tiče vojnih predstavnika, jedino je 2018. prisustvovao vojni ataše Crne Gore. Prve godine posle pada DPS, Crna Gora 2021. nije poslala predstavnike na obeležavanje "Oluje". Od tada, poslednje tri godine, tom događaju prisustvuju otpravnici poslova ili savetnici Ambasade Crne Gore u Hrvatskoj. Odnosi Crne Gore i Hrvatske su poslednjih godina pogoršani. U januaru ove godine su počele konsultacije dve države o otvorenim pitanjima. Mesec ranije Hrvatska je blokirala zatvaranje pregovaračkog poglavlja Crne Gore sa EU, koje se tiče spoljne, bezbednosne i odbrambene politike. To je bila reakcija na usvajanje Rezolucije o Jasenovcu što je Zagreb ocenio provokacijom, i proglasio tri državna zvaničnika Crne Gore personama non grata. Od tada su nepoželjni u Hrvatskoj predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, potpredsednik Vlade Aleksa Bečić i poslanik Milan Knežević. Vojni ministar Dragan Krapović je kadar Bečićevih Demokrata.

PODGORICA OTKAZALA PRED SAM VOJNI DEFILE

DO poslednjeg trenutka nije se znalo da li će, iako je najavljivano, doći vojnici iz Crne Gore i Slovenije, to se, na kraju, nije dogodilo. Neposredno pred paradu hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić je najavio da će od hrvatskih komšija učestvovati Mađari, Slovenci i Crnogorci, ali u tom trenutku su organizatori imali samo potvrdu da dolaze Mađari. "Nije to nikakva politička, ni vojna poruka ni problem, jednostavno se neke države odlučuju o učešću u paradi savezničkih zemalja u NATO, a neke ne. Pre 10 godina nije ni bilo stranih vojnika". Slovenci je pre 10 godina trebalo da učestvuju na paradi u Zagrebu, ali je poziv odbijen s obrazloženjem: "Slovenija niti organizuje vojne parade, niti učestvuje u onim koje drugi organizuju. To je proslava posebnog tipa, gde vojna prisutnost Slovenije ne bi bila primerena".

