ZAKAZANA KONSTITUTIVNA SEDNICA SO HERCEG NOVI: Ne bi trbalo da bude teškoća oko formiranja vlasti

Mandat aktuelnoj hercegnovskoj vlasti ističe 9. juna, a sastanak o formiranju nove vlasti koalicionih partnera, koji su i do sada imali većinu biće održan narednih dana. Konstitutivna sednica skupštine opštine najavljena je za 20. maj.

Foto: V. V.

Nakon proglašavanja konačnih rezultata lokalnih izbora održanih 13. aprila, s obzirom na to da nije bilo žalbi koje bi značile prolongiranje postupka ,početak intenzivnijih pregovora o formiranju nove vlasti uslediće nakon praznika, najavio je aktuelni predsednik Opštine, Stevan Katić.

– Rok za konstituisanje, od dana proglašenja izborih rezultata, je 21. maj, do kada treba da se konstituiše parlament i na toj konstitutivnoj sednici izabere i predsednik parlamenta. Nakon praznika sazvaćemo sastanak svih naših koalicionih partnera sa kojima smo činili vlast u Herceg Novom i mislim da ne bi trebalo da bude nekih poteškoća da se dogovorimo – objasnio je Katić.

Podsećamo, prema zvaničnim podacima Opštinske izborne komisije, lista „Stevan Katić – znamo se po delima“ osvojila je 12 mandata , „Novska lista – naš grad, naš brod“ deset, „Za budućnost Herceg Novog i Boke – Jedino sigurno” i DPS „Herceg Novi – Grad kakav nam treba” po pet, dok po jedan mandat pripadaju listama „Evropski savez – najbolje što možeš”, GP Za Herceg Novi „Idemooo!“ i „URA – Drugačije – Dritan Abazović“.

Na predloženom dnevnom skupštinskog zasedanja zakazanog za 20 maj su izvjštaj Opštinske izborne komisije o lokalnim izborima i izbor predsednika SO Herceg Novi.

Prema Katićevim rečima, potreba da se nastavi rad na započetim velikim infrastrukturnim projektima i pripremi turističke sezone, kao i najavljeni Zakon o izbornoj reformi, koji podrazumeva sve izbore u jednom danu za dve godine, ne ostavljaju prostor za odgađanje,.

– Po nekim pravilima već se zna kako bi to trebalo da ide. Ona lista koja je najjača dobija mjesto predsednika Opštine, to je nešto što je uspostavljeno kao praksa u prethodnom periodu. Druga po snazi dobija mesto predsednika Skupštine, treća podpredsednika Opštine, to je nešto što je već postalo praksa, podseća Katić.

Do sada u lokalnom parlamentu je 27 odbornika činilo vlast, podseća Katić, a sada je taj broj povećan za najmanje jedan.

– Postoje tu još i političke grupacije, koje su osvojile po jedan mandat, videćemo i sa njima kakvo im je mišljenje oko svega. U svakom slučaju, nama je potrebno da svi ljudi koji imaju kapacitet i žele da rade za interes ovog grada, daju doprinos, nisno od toga kojoj partiji pripadaju, jer zaista je neophodno da svi imamo što je moguće bolje kadrove koji će uspešno voditi Herceg Novi – ističe Katić.