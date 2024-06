CRNA GORA DALA 30.000 EVRA ZA ALIMENTACIJE: Zbog neplaćanja izdržavanja dece, Centrima za socijalni rad obratilo se 50 roditelja

IZ državne kase ovih dana je dato skoro 30.000 evra za alimentacije.

Foto: Shutterstock

Ovaj iznos isplaćen je po osnovu 50 zahteva roditelja, a za 65 dece. Nešto manje zahteva bilo je prošlog meseca, kada je isplata izvršena na zahtev 46 roditelja, a još nije poznato koliko novca je država uspela da naplati od dužnika, tvrde u Ministarstvu finansija.

Alimentacioni fond koji je u Crnoj Gori formiran prošle godine, samo ovog meseca isplatio je 28.900 evra. Kako su precizirali iz Ministarstva finansija. Kako su naveli iz resora na čijem čelu je Novak Vuković, na ime privremenog izdržavanja isplaćeno je nešto manje od 26.000, dok je ostatak, od 928 evra isplaćeno na ime troškova izvršnog postupka.

Alimentacija je isplaćena za dvoje dece uzrasta do pet godina, za 32 dece uzrasta od šest do 13 godina i za 30 uzrasta od 14 do 18 godina.

Kada je u pitanju struktura, rešenja koja su ovog meseca realizovana po opštinama, iz Ministarstva finansija su rekli da se najveći broj njih odnosi na Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva - 11 rešenja.

- Centri za socijalni rad u Baru i Danilovgradu izdali su po devet, Podgorici osam, Bijelom Polju i Mojkovcu po tri, Pljevljima i Cetinju po dva, u Beranama, Plavu i Golubovcima po jedan. Kada se radi o strukturi po polu roditelja, ukupno je pet očeva i 39 majki koji su kao zakonski zastupnici dece podneli zahtev za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje i za čiju decu je novac uplaćen - navode u saopštenju.

Naplata od dužnika ODMAH nakon isplate alimentacija, fond je doneo i rešenja kako bi se država naplatila od dužnika. - U 46 slučajeva povraćaja čeka se da istekne rok od osam dana od dana prijema rešenja, nakon čega će biti poznata informacija da li je bilo dobrovoljnog povraćaja isplaćenih sredstava od dužnika izdržavanja prema Alimentacionom fondu - navode iz ministarstva.

Dodaje se da je, u međuvremenu, za 18 dece prestalo pravo na privremeno izdržavanje, jer su dužnici izdržavanja, u pojedinim slučajevima, počeli sa urednim izmirivanjem obaveze plaćanja alimentacije ili se radi o slučajevima u kojima su deca navršila 18 godina.

- U odnosu na ukupan broj dece kojoj je 10. maja isplaćen iznos privremenog izdržavanja, u 20 odsto slučajeva pravo na privremeno izdržavanje je prestalo jer je dužnik izdržavanja počeo sa redovnom uplatom alimentacije zakonskom zastupniku - rekli su iz Ministarstva finansija.