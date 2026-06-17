OD DANAS SE ZATVARAJU ULICE U DELOVIMA TRI BEOGRADSKE OPŠTINE: Menja se trasa gradskog prevoza, evo gde tačno i do kada
SEKRETARIJAT za saobraćaj Grada Beograda saopštio je da će od sutra, 17. juna, doći do izmene saobraćaja u delu grada zbog izvođenja radova u pojedinim ulicama u gradskim opštinama Zvezdara, Čukarica i Rakovica.
Na Zvezdari, u Ulici Mirka Sandića, na delu od Blagajske do Ustaničke ulice, izvodiće se hitni radovi na sanaciji kvara na kanalizacionoj mreži zbog čega će doći će do promena u radu linije javnog prevoza 20.
Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će se vozila sa linije 20 u oba smera saobraćati ulicama Vojislava Ilića, Ustaničkom i dalje na redovnoj trasi.
Vozila javnog prevoza će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta JLPP-a.
Kada je reč o Gradskoj opštini Rakovica, tu će doći do obustave saobraćaja u ulici Luke Vojvodića, u delu zone raskrsnice ulica Luke Vojvodića i Kneza Višeslava do SC "Rakovica".
Takođe, do obustave saobraćaja doći će i u ulici Kneza Višeslava, na delu od restorana "Golf" do Pionirske ulice na teritoriji Gradske opštine Čukarica.
Ta obustava trajaće u vremenskom periodu od sutra u 03.00 časa do 20. juna do 05.00 časova.
Na istoj gradskoj opštini od 18. juna od devet časova do 19. juna do 02.00 časa, kao i u periodu od 19. juna od 12 časova pa do 20. juna do 04.00 časa doći će do obustave saobraćaja u Pionirskoj ulici, na delu od Topčiderskog groblja do restorana "Košuta".
(Tanjug)
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