NAJEZDA DIVLJAČI NA UŠĆE: Divlje životinje se i ovog leta često mogu videti u urbanim delovima grada

BEOGRAĐANI koji žive u obodnim naseljima i selima prestonice sve češće imaju priliku da se susretnu sa divljim životinjama.

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Lisice na Zvezdari i Dedinju, a ježevi i šakali viđeni su u prigradskim delovima. Nije prvi put da se divljač spušta u grad, ponavlja se iz godine u godinu, i to zbog hrane.

Divlje životinje se najčešće mogu videti pored kontejnera, na groblju, jer sugrađani često ostavljaju hranu i vodu za sobom, a one lako nađu ono što im treba da bi preživele. Lakše im je da nađu hranu koju je čovek izbacio nego da love neku životinju i troše energiju trčeći za njom.

Divlje svinje u grad ulaze verovatno u potraze za hranom. Na Ušću smo imali najezdu divljih svinja, kada su zbog visokog vodostaja sa Velikog ratnog ostrva počele da preplivavaju i da izlaze na kopno - rekao je profesor dr Duško Ćirović sa Biološkog fakulteta, za RTS.

Ipak, susret sa divljom životinjom zahteva oprez, naročito ako se ona oseća ugroženo ili nema prostora da se udalji. Kako je objasnio direktor JKP "Veterina Beograd" Budimir Grubić, ljudi ne treba da plaše divljač.

- Kada su u pitanju mužjaci šakala ili divljih svinja, treba izbegavati direktan kontakt oči u oči i ako krenete ka divljoj svinji, postoji mogućnost da i ona krene na vas. Čovek treba ubrzanim korakom da se udalji, potpuno je bespotrebno i nepraktično imati bilo kakvu vrstu kontakta - rekao je Grubić.

Sanja Radosavljević iz udruženja Animal Rescue Serbia rekla je ranije za "Novosti" da najezdu objašnjava time da su ljudi preuzeli teritoriju životinja.

- Beograd se širi sve više i obodi grada su česta mesta koja divlje životinje posećuju, pa ne treba da se građani začude kada ih vide na ulici, između zgrada ili u obližnjim šumama.