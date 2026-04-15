Na odmoru još 140 đaka: Deca iz Prve obrenovačke osnovne škole danas otišla na Taru

Projekat “Eko kampovi“ obrenovačka Gradska opština realizuje u saradnji sa Centrom dečjih letovališta, a zahvaljujći ovom programu učenici nižih razreda osnovnih škola sa teritorije opštine Obrenovac imaju priliku da 7 dana besplatno borave na nekoj od najlepših planina Srbije.

Do sada je sa ove teritorije na odmor otišlo više od 1000 đaka.

Inače, već u petak, i grupa od 130 mališana, putuje na besplatni odmor na planinu Goč.