Beograd

Završena grejna sezona u Beogradu: Radijatori će biti uključivati u skladu sa temperaturama

Maša Jakovljević

15. 04. 2026. u 16:21

GREJNA sezona u prestonici, koja je počela 15. oktobra, ulazi u završnu fazu i formalno se danas okončava, ali će isporuka toplotne energije, kao i prethodnih godina, biti usklađivana sa vremenskim prilikama, a ne isključivo administrativnim rokovima.

Завршена грејна сезона у Београду: Радијатори ће бити укључивати у складу са температурама

Foto: Péter Gudella / Alamy / Profimedia

Direktor "Beogradskih elektrana", koje zagrevaju 380.000 stanova u prestonici Vanja Vukić kaže za "Novosti" da će grejanje biti nastavljeno i po isteku sezone u danima kada prosečna dnevna temperatura padne ispod 12 stepeni, čime se obezbeđuje kontinuitet u zagrevanju stambenih prostora i izbegavaju nagli temperaturni padovi u domaćinstvima.

On podseća da su jasno definisani temperaturni kriterijumi koji će i ove godine biti ključni za donošenje odluka o grejanju na dnevnom nivou, čime se obezbeđuje pravovremena reakcija sistema.

Osvrćući se na proteklu sezonu, Vukić ocenjuje da su rad sistema obeležile stabilnost i pouzdanost, uz izostanak ozbiljnijih poremećaja u isporuci.

- Takav rezultat nije slučajan, već je posledica kontinuiranog ulaganja u tehničku infrastrukturu, kao i unapređenja organizacije i pripreme pre početka grejne sezone - kaže Vukić.

On ističe i da završetak isporuke toplotne energije ne znači i završetak aktivnosti ovog javnog preduzeća. Naprotiv, predstoji period intenzivnih radova na održavanju, remontu i modernizaciji postrojenja i mreže, koji su od presudnog značaja za sigurnost i efikasnost sistema u narednoj zimi.

Način funkcionisanja

SVE toplotne predajne stanice su automatizovane i opremljene senzorima koji mere spoljašnju temperaturu. Kada temperatura pređe 15 stepeni, automatski se zatvara ventil i prekida dotok toplotne energije u objekat.

U tim uslovima nema potrebe za proizvodnjom i distribucijom toplotne energije potrošačima. 

Fleksibilnost u upravljanju grejanjem, koja podrazumeva prilagođavanje realnim vremenskim uslovima, sve više postaje standard u funkcionisanju ovakvih sistema. Na taj način postiže se ravnoteža između racionalne potrošnje energenata i potrebe građana za stabilnim i kontinuiranim grejanjem, posebno u periodima izraženih temperaturnih oscilacija.

Iako kalendar označava kraj sezone, iz nadležnog preduzeća jasno poručuju da će prioritet ostati - sigurnost i komfor korisnika, uz spremnost sistema da reaguje u skladu sa stvarnim uslovima na terenu.

Važno obaveštenje za sve Beograđane: Od sutra promena režima saobraćaja u Bulevaru despota Stefana zbog radova
Važno obaveštenje za sve Beograđane: Od sutra promena režima saobraćaja u Bulevaru despota Stefana zbog radova

SEKRETARIJAT za saobraćaj saopštio je da će od sutra do 10. februara 2027. godine biti izmenjen režim saobraćaja u Bulevaru despota Stefana, na deonici od Pančevačkog mosta do Cvijićeve ulice zbog pripremnih radova na izgradnji linijskog infrastrukturnog objekta - dela tunelske veze od Karađorđeve ulice do Dunavske padine, kao i radova na zaštiti i izmeštanju instalacija.

14. 04. 2026. u 22:18

Nekada moćno oružje, danas svedok vremena: Ekipa Novosti na čuvenom rečnom monitoru Sava, kulturnom dobru iz Prvog svetskog rata
Nekada moćno oružje, danas svedok vremena: Ekipa "Novosti" na čuvenom rečnom monitoru "Sava", kulturnom dobru iz Prvog svetskog rata

NA mirnoj površini Save, u samom srcu prestonice, usidren je brod čija je paluba pre više od jednog veka bila poprište istorije koja je promenila svet. Rečni monitor "Sava", nekad austrougarski "Bodrog", danas je muzejski brod - ali i jedan od najautentičnijih svedoka početka Prvog svetskog rata. Posetioce prima od aprila do kraja oktobra i prema rečima kustosa Bojana Vićentića, osim prilike da prođu njegovim uskim hodnicima, zavire u kabine, komandne prostore i topovske položaje, oni ovde nailaze na priču o ljudima, svakodnevici posade, o tehnologiji jednog vremena.

14. 04. 2026. u 15:33

Španija u šoku, Karlos Alkaraz se povukao!

Španija u šoku, Karlos Alkaraz se povukao!