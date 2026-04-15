Završena grejna sezona u Beogradu: Radijatori će biti uključivati u skladu sa temperaturama
GREJNA sezona u prestonici, koja je počela 15. oktobra, ulazi u završnu fazu i formalno se danas okončava, ali će isporuka toplotne energije, kao i prethodnih godina, biti usklađivana sa vremenskim prilikama, a ne isključivo administrativnim rokovima.
Direktor "Beogradskih elektrana", koje zagrevaju 380.000 stanova u prestonici Vanja Vukić kaže za "Novosti" da će grejanje biti nastavljeno i po isteku sezone u danima kada prosečna dnevna temperatura padne ispod 12 stepeni, čime se obezbeđuje kontinuitet u zagrevanju stambenih prostora i izbegavaju nagli temperaturni padovi u domaćinstvima.
On podseća da su jasno definisani temperaturni kriterijumi koji će i ove godine biti ključni za donošenje odluka o grejanju na dnevnom nivou, čime se obezbeđuje pravovremena reakcija sistema.
Osvrćući se na proteklu sezonu, Vukić ocenjuje da su rad sistema obeležile stabilnost i pouzdanost, uz izostanak ozbiljnijih poremećaja u isporuci.
- Takav rezultat nije slučajan, već je posledica kontinuiranog ulaganja u tehničku infrastrukturu, kao i unapređenja organizacije i pripreme pre početka grejne sezone - kaže Vukić.
On ističe i da završetak isporuke toplotne energije ne znači i završetak aktivnosti ovog javnog preduzeća. Naprotiv, predstoji period intenzivnih radova na održavanju, remontu i modernizaciji postrojenja i mreže, koji su od presudnog značaja za sigurnost i efikasnost sistema u narednoj zimi.
Način funkcionisanja
SVE toplotne predajne stanice su automatizovane i opremljene senzorima koji mere spoljašnju temperaturu. Kada temperatura pređe 15 stepeni, automatski se zatvara ventil i prekida dotok toplotne energije u objekat.
U tim uslovima nema potrebe za proizvodnjom i distribucijom toplotne energije potrošačima.
Fleksibilnost u upravljanju grejanjem, koja podrazumeva prilagođavanje realnim vremenskim uslovima, sve više postaje standard u funkcionisanju ovakvih sistema. Na taj način postiže se ravnoteža između racionalne potrošnje energenata i potrebe građana za stabilnim i kontinuiranim grejanjem, posebno u periodima izraženih temperaturnih oscilacija.
Iako kalendar označava kraj sezone, iz nadležnog preduzeća jasno poručuju da će prioritet ostati - sigurnost i komfor korisnika, uz spremnost sistema da reaguje u skladu sa stvarnim uslovima na terenu.
