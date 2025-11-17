UPLATNICA SKUPLJA ZA OKO 450 DINARA: Nova osnovica za obračun poreza na imovinu primenjivaće se u prestonici od 1. januara

ZA prosečan stan od 50 kvadrata u trećoj zoni, gde živi najveći broj Beograđana, uplatnica za porez na imovinu u sledećoj godini će biti veća za oko 450 dinara. I dok je povećanje izdatka po osnovu stanovanja, od oko pet odsto minimalno, Beograđani koji imaju garaže moraće da "odreše kesu". Osnovica za obračun poreza uvećana je za oko 15 odsto, što je posledica enormnog povećanja cena garaža. Tako su cenovnikom predviđeni iznosi od 27.348 do čak 201.478 dinara po kvadratu.

Foto Tanjug

Prema rečima Nikole Nikodijevića, predsednika Skupštine grada, grad je i dalje podeljen na 14 zona koje su utvrđene pre nekoliko godina, ali su proširene. Međutim, izvesno je da će biti i novih, kako se grad bude širio.

- Recimo, kada "Ekspo 2027" bude završen, stanovi koji se sada grade pripašće fizičkim licima, tako da ćemo morati da uvedemo novu zonu tada - navodi Nikodijević. - Nove zone koje su urađene poslednjih nekoliko godina ne odnose se ni na stanovanje, ni na poslovanje. To su pristupne saobraćajnice koje je Beograd dobio. To je uslovilo da zemljište u tim delovima grada postane atraktivnije, iz poljoprivrednog prelazi u građevinsko i poslovno. Otvaraju se pumpe, marketi, poslovni i stambeni kvartovi, koji se moraju uključiti u nove zone.

Najveći udar na džep osetiće vlasnici stanova koji žive u prvoj ekstra zoni, gde namet iznosi 265.661 dinar. U trećoj zoni, gde živi većina Beograđana, predložena je cena od 137.463 dinara za kvadratni metar, što je 7.481 dinar više nego lane. U zavisnosti od zone u kojoj se nalazi predložena cena kvadrata poslovnog prostora kreće se od 80.166 do 1.453 dinara. Kada su u pitanju kuće, osnovica za obračun poreza bi trebalo da bude od 217.391 u prvoj ekstra zoni do 50.654 po kvadratnom metru i to u zoni specifičnih namena.

- Zona stanovanja i zona poslovanja nisu iste - objašnjava Nikodijević. - Ekstra zona stanovanja je uvek bilo Dedinje i Senjak ili delovi diplomatskog naselja. Kada pričamo o ekstra zoni poslovanja, Knez Mihailova ulica i delovi Novog Beograd, posebno oko Ušća, tržnih centar i poslovnih obejekata.

POPUST Za izračunavanje cene poreza se uzima promet nekretnina u datoj zoni za godinu dana, odnosno od 1. oktorbra ove do 30. septembra sleeće godine. Na prosečnu cenu utiče amortizacija, pa po svakoj godini starosti objekta imate po jedan odsto smanjenja. Popust ide najviše do 40 odsto u odnosu na starost objekta, tako da najveće beneficije imaju vlasnici stanova i kuća koji su stariji od četiri decenije. Za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu nepokretnosti se razvrstavaju u osam kategorija - građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište, drugo zemljište, stan, kuća za stanovanje, poslovne zgrade, garaže i pomoćni objekti.

Kao prva zona definisan je deo oko Kalemegdana, Bulevar despota Stefana, Ustanička ulica, Teodora Drajzera, koja je delimično i u ekstra zoni, Zdravka Čelara, Bulevar oslobođenja, a delovi Novog Beograda i Zemuna, bulevari Mihajla Pupina i Nikole Tesle, Jurija Gagarina.

Druga i prva zona u velikoj meri se prepliću. Palilula, Voždovac, Čukarica i Rakovica, delovi Novog Beograda i Zemuna kao i Surčina su opštine koje se nalaze u više zona. Širi centar, Palilula, Voždovac, Rakovica, Čukarica, udaljeniji delovi Novog Beograda, Zemuna, ali i Surčin, nalaze se u trećoj zoni. Četvrta i peta obuhvataju periferiju Palilule, Zvezdare, Voždovca, Rakovice, Čukarice, Novog Beograda, kao i centar Obrenovca, Lazarevca i Mladenovca.

U zoni šest su sela na opštini Palilula, Ugrinovci, Rakovica Selo, Umka, Moštanica, Sremčica, Rušanj, Mala Moštanica, Zvečka, u zoni sedam Kovilovo, Bečmen, Jakovo, obrenovačka, lazarevačka i mladenovačka sela, Guncate, Meljak, Vranić, Vrčin, Zaklopača, Begaljica, a u poslednjoj "regularnoj" osmoj Lepušnica, Besni Fok, Petrovčić, Progar, Vrbovno, Junkovac, Velika Krsna, Kovačevac, Velika Ivanča, Koračica, Dražanj, Pudarci, Mala Ivanča, Đurinci...