ZA 101 RUŽU 60.000 DINARA: Beograđani rado kupuju bukete kao poklon, a cene cvetnih aranžmana kreću se do 15.000

BUKET cveća već decenijama je neizostavan mali znak pažnje za lepšu polovinu, poklon za neki svečani događaj poput rođendana, diplomiranja, svadbe, slave, a za mnoge je i univerzalni znak ljubavi, pažnje i poštovanja.

FOTO: Privatna arhiva

Međutim, za lep buket neophodno je izdvojiti i dosta novca, pa tako cvetni aranžman sa 101 ružom košta čak 60.000 dinara. U prestoničkim prodavnicama najskromnija veza cveća može se pazariti po cenama od 700 do 1.000, ali mnogi se ipak odlučuju da umesto rezanog poklone saksijsko cveće koje se može naći u rasponu od 400 do 5.000 dinara.

Ponuda u prestoničkim cvećarama je bogata, ruže su svakako neizostavne, ali tu su lale, kale, gerberi i karanfili. U zavisnosti od želje kupca formira se i cena jednog cvetnog aranžmana. Samo jedna ruža je od 300 do 450 dinara, dok su karanfili 200 dinara. Lale, koje su takođe voljene među damama imaju cenu od 200 dinara, ali sada i njih ima manje u cvećarama jer im je prošla sezona. Istu cenu imaju gerberi i frezije. Buket rezanih orhideja košta čak 5.000 dinara. Oni koji žele da u aranžmanu imaju različite vrste cveća, koje će biti i lepo dekorisano, moraće da izdvoje od 1.000 do 15.000 dinara. U prestoničkim prodavnicama cveća grana peruanskog ljiljana košta 350, dok je običan 500 dinara. Cveće koje je prema rečima prodavaca ređi izbor kupaca jeste nutan, koji košta 500 dinara. Ono što takođe diktira cenu je i količina bilja u buketu, kao i da li će ono biti umotano u ukrasni papir ili će biti aranžirano u korpi ili kutiji.

- Minimalna dekoracija koju imamo košta 700, a kada se doda suncokret, ispadne 1.000 dinara. Tokom leta imamo sezonu svadbi i veselja. Za Novu godinu su mahom veridbe, posle kojih slede i venčanja. Subota i nedelja su nam udarni dani kada ljudi idu na proslave i nose cveće, što je lepa navika koju smo usvojili poslednjih godina - rekla je za "Novosti" prodavačica jedne prestoničke cvećare.

Uz cveće i plišana igračka PORUČIVANjE cveća preko interneta najčešći je odabir kupaca iz inostranstva koji žele da obraduju voljene osobe, kažu prodavci. Onlajn cvećare nude poručivanje gotovih aranžmana za samo "nekoliko klikova", ali cene ovih aranžmana su visoke. U zavisnosti od želja kupaca, kutije cveća, preciznije boksovi, koji uglavnom imaju dodatak plišanog mede, koštaju i do 50.000 dinara. Klasični buketi se kreću od par do nekoliko desetina hiljada dinara.

Korpice različitih vrsta cveća su čest izbor kupaca, jer su praktične i povoljne. U cvećarama u centru grada se mogu naći za 1.300 dinara, dok se u obodniim delovima grada mogu kupiti i za 400 dinara manje.

Prema rečima prodavaca, kupci se najčešće odlučuju da pazare rezano cveće, iako je ono u saksiji isplativije. Njihove cene se kreću od 400 do nekoliko hiljada dinara. Od sobnog bilja tražene su kalanhoje, koje su 450, kao i kalatea, čija je cena čak 5.000.

- Zamija, odnosno "drvo života" se najčešće uzima, a cena im je 1.300 dinara, ali ako su već porasle i razvile se mogu biti i skuplje, tačnije par hiljada dinara. Od sobnog cveća popularni su i kaktusi. Ljudi vole da uzimaju cveće u saksiji jer znaju kako da se održava - uglavnom se radi zalivanje i po neko rezanje biljke. Sve ove biljke spadaju u čuvarkuće, zato su i toliko voljene i tražene. Iako je rezano popularnije kao poklon, mnogi smatraju da je sobno isplativije i da ostaju kao poklon godinama ako se čuvaju na adekvatan način - objašnjava prodavačica.