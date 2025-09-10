Beograd

PRIPREMITE ZALIHE: Ova opština sutra ostaje bez vode

В.Н.

10. 09. 2025. u 22:29

ZBOG radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom objekta beogradskog vodovodnog sistema u opštini Čukarica, U periodu od 9.00 do 14.00 sati bez vode će ostati potrošači u naselju Ostružnica u Kosmajskoj ulici i Ulici buljubaše Ranka Uroševića.

ПРИПРЕМИТЕ ЗАЛИХЕ: Ова општина сутра остаје без воде

Foto: I. Marinković

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Informer)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA