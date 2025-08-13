Beograd

ZAPRAŠIVANJE NA PODRUČJU AVALE: "Čistoća" nastavlja uništavanje komaraca

Jovana Manić

13. 08. 2025. u 12:24

Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine vršiće danas od 17.30 suzbijanje odraslih komaraca uređajima sa zemlje, saopštili su iz JKP "Gradska čistoća".

ЗАПРАШИВАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ АВАЛЕ: Чистоћа наставља уништавање комараца

Foto Privatna arhiva

Stručne službe će zaprašivanje vršiti na obali Dunava od Grocke ka Vinči, Kovina, Ralja, Trešnja, Zuce, Beli potok, Avala, Pinosava, Altina 2, Banovo brdo 1, Čukarička padina i Banovo brdo, Bele vode, Julino brdo, Repište, Cerak vinogradi, Cerak, Vidikovac, Petlovo brdo, Skojevsko naselje i Kneževac, Sunčani breg, Miljakovačko brdo, Kanarevo brdo, Miljakovac 1 i 3, Dedinje, Lisičji potok i Banjica 2.

- Tretman će biti sproveden isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalnu temperaturu i brzinu vetra - naveli su u saopštenju.

