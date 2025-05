U VASINOJ BEZ GUŽVE: Iako dvosmerna, Beograđani nedovoljno koriste ulicu u centru grada

U ULICI Vase Čarapića od nedelje se primenjuje dvosmerni sistem saobraćaj. Iako su Beograđani juče mogli slobodno da prođu ovom ulicom svojim motornim vozilima, mali broj njih se odlučio da do Kalemegdana i suprotno vozi ovom rutom.

Foto: N.Skenderija

U Sekretarijatu za saobraćaj kažu da je neophodno da prođe izvesno vreme kako bi se uočile prednosti ovog pravca. Oni očekuju i veću protočnost saobraćaja i kada budu završeni radovi na izgradnji kružnog toka na Trgu republike.

Vasina ulica, kao i deo Studentskog trga i Uzun Mirkove od nedelje ujutru otvoreni su u oba smera za sva vozila, a ne samo za javni gradski prevoz, taksi i dostavna vozila. Reporteri "Novosti" prošli su juče Ulicom Vase Čarapića, ali tokom prepodnevnih časova mali broj vozača prolazio je ovom deonicom. Oni koji su se ovuda prošetali nisu primetili razliku jer je najviše bilo vozila kojima je i ranije bilo dozvoljeno kretanje ovom deonicom.

Foto: N.Skenderija

Radovi na Trgu republike PUTARI su i juče radili na Trgu republike, mašine su se "spustile" do okretnice autobusa, a pešački prelaz kod Narodnog pozorišta u Francuskoj ulici je izbrisan jer je deo trake ka Dorćolu raskopan. Prekoputa "Staklenca" ekipe "Beograd puta" juče su postavile sloj asfalta.

U Sekretarijatu za saobraćaj su primetili da su vozači počeli da koriste Vasinu ulicu, ali da je potrebno izvesno vreme kako bi se videlo koliko je ovaj pravac značajan.

- Cilj svih ovih mera je da se obezbedi bolja protočnost vozila, a osim toga i da sva vozila budu ravnomerno zastupljena. Plan je i da se rasterete ostale centralne ulice koje gravitiraju ka Vasinoj, Uzun Mirokovoj ulici i Studentskom trgu - rekli su za "Novosti" u Sekretarijatu. - Deo Uzun Mirkove od Studentskog trga do Kralja Petra takođe je bio otvoren samo u jednom smeru, a sada vozači koji dolaze iz Ulice Pjarona de Mondezira ili Pariske imaju direktnu vezu do Trga republike. Kada bude završen kružni tok na Trgu republike očekujemo da će i to omogućiti veću protočnost i bolje odvijanje saobraćaja, time što će se povećati frekvencija korišćenja ovog pravca.

"Beli" na terenu OSIM uvođenja dvosmernog sistema saobraćaja, u Vasinoj je od nedelje zabranjeno i zaustavljanje, jer je ona postala mesto dinamičkog saobraćaja. Komunalni milicionari juče su bili raspoređeni duž Vasine kako bi kontrolisali nepropisno zaustavljanje vozača. - Apelujemo na vozače da od nedelje Ulicu Vase Čarapića ne tretiraju kao zonu usporenog saobraćaja i da je ni na koji način ne koriste za zaustavljanje i ometanje saobraćaja. U protivnom će komunalna milicija sankcionisati ove prekršaje - rekli su u Sekretarijatu.

Osim što je uveden dvosmerni sistem saobraćaja, uvedeno je još nekoliko novina u ovoj saobraćajnici u centru grada. Na raskrsnici Ulice Vase Čarapića i Dobračine postavljen je novi semafor i iscrtan pešački prelaz. Kod okretnice na Studentskom trgu takođe je iscrtana jedna "zebra", a na ovom delu ukinuto je autobusko stajalište za turističke autobuse, koje je prebačeno na Kalemegdan. Taksi stajalište u blizini okretnice trolejbusa i autobusa sređeno je i iscrtano je 14 mesta za taksiste, dok su u Uzun Mirkovoj uvedena nova mesta za parkiranje.