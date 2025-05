ŠAPIĆ NA MEĐUNARODNOM FORUMU: Beograd ušao u finale svetskog izbora kao najbolji evropski projekat

TOKOM radova na redovnom održavanju u Ulici vojvode Mišića u Obrenovcu, na delu od Ulice kralja Aleksandra I do zone raskrsnice sa Ulicom Ljube Nenadovića, od sutra pa do 24. maja doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.