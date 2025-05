OBOLELIH ZA ČETVRTINU VIŠE: Raste broj građana sa oboljenjima sličnim gripu

TOKOM prošle nedelje broj Beograđana od oboljenja sličnih gripu je povećan za četvrtinu, odnono 27,2 odsto, dok je pacijenata za dijagnozom akutnih respiratornih infekcija bilo za 9,9 više, pokazuje izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Foto Shutterstock

Tako su izabrani lekar dijagnozu ARI potvrdili kod 7.495 osoba, dok je "gripozan" bio 201. Među obolelima od prehlade najviše dece i školaraca uzrasta od 5 do 19 godine (35,3 odsto), slede mladi i radno sposobno stanovništvo u dobi od 20 do 64 godine (32) i deca do 4 godine (24,3). Najmanje obolelih je među starijima od 65 godina - 8,4 odsto. Najveći porast broja obolelih među najmlađima i deci školskog uzrasta.

Sa druge strane, među pacijentima sa oboljenjima sličnim gripu najviše je osoba dobne grupe 30 do 64 godina (35,3 odsto), uzrasta do četiri godine - 22,9 odsto, od 5 do 19 godina - 20,4 odsto. Udeo osoba starijih od 65 godina je 14,4 odsto, a u dobi 20 do 29 godina je 7 odsto (14).

Izveštaj o epidemiološkoj situaciji je sačinjen na osnovu podataka iz zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda.

Lekari kao najefikasniju meru prevencije gripa vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za dve-tri nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.

Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.