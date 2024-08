BEOGRAĐANI, DAJTE KRV! Apel Instituta za transfuziju

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je sugrađane da se i tokom ove nedelje odazovu brojnim akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi u čitavoj zemlji. Krv se može dati u ovoj ustanovi, koja se nalazi u Svetog Save 39, i to radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati.

Foto Shutterstock

Kada je reč o planiranim akcijama u Beogradu, sutra od 10 do 14 sati krv može dati u Biblioteci "Despot Stefan Lazarević" u Mladenovcu. U četvrtak, 22. avgusta, od 9 do 14 sati, za dobrovoljne davaoce svoja vrata će otvoriti Crveni krst Obrenovca, dok će se transfuziološki autobus u petak od 9 do 13 časova nalaziti kod Doma zdravlja u Požeškoj na Čukarici.

Za predstojeći vikend planirano je nekoliko akcija. Transfuziološki autobusi će u subotu biti locirani ispred "Lidla" u Kaluđerici od 9 do 13 i ispred Crkve Svetog preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu od 9 do 14 časova. U nedelju će biti u lazarevačkom i borčanskom "Ritejl parku" od 10 do 15 časova.

- Dajte krv, jer vi to možete. Obojite leto u crvenu boju, priključite se letnjoj kampanji u vašem gradu - poručeno je iz Instituta.