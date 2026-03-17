CRVENA KUĆA KAO SEĆANJE NA ZONU INDUSTRIJE: Objekti u Bulevaru despota Stefana trebalo bi da budu sačuvani (FOTO)

NA MESTU nekadašnjih preduzeća "Beogradski pamučni kombinat" i "Beogradska klanica", gradiće se poslovno-stambeni kompleks, a deo prestoničke industrijske zone je već srušen.

Grad Beograd je još prošle godine održao javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za blok između ulica Poenkareove, Jovana Avakumovića, Bulevara despota Stefana i Mitropolita Petra. Naručilac plana je Delta Real Estate. Planirano je 158.828 metara kvadratnih za stanovanje i 47.791 kvadrata za komercijalne sadržaje. Uz moderno naselje koje će izmeniti izgled čitavog kraja, biće zadržana i obnovljena dva stara objekta koja su nekad pripadala moćnim preduzećima zbrisanim u privatizaciji posle 2000. godine.

Ma koliko kraj trenutno izgledao zapušteno i ruinirano, istorija ovog mesta zaslužuje sećanje. Da li će investitor u tome uspeti, saznaćemo kad kompleks bude završen, ali sudeći po planu, upečatljiva crvena dvospratna kuća, koja se nalazi tik uz Bulevar, ostaće na ovoj lokaciji. Fasada kuće je i sada jarko crvena, po čemu je i prepoznatljiva, a na ivicama i oko prozora obložena je belim kamenom. S proleća "pozeleni", jer površinu cele kuće prekrije bršljan.

Nedaleko od crvene zgrade nalazi se i objekat bivše klanice.

Preduzeće "Beogradski pamučni kombinat" (BPK) nastalo je 1962. spajanjem Beogradske tekstilne industrije i Tekstilne industrije "Sutjeska" iz Zemuna. Ali, prve radionice koje su bile u sastavu BPK nastale su još 1903. kada je osnovano privatno preduzeće "Milan Ječmenica i kompanija".

U dugom razdoblju rada, kao privatno vlasništvo, a potom i kao nacionalizovano preduzeće, spajano i prespajano, imalo je istoriju padova, ali i izuzetnih uspeha.

Ipak, deoničarsko društvo "Beogradski pamučni kombinat Beograd" ušlo je u stečaj 2001. godine, prestalo je da postoji i izbrisano je iz registra privrednih društava - potvrdili su "Novostima" u Republičkoj direkciji za imovinu.

Pod prethodnom zaštitom Kompleks "Beogradskog pamučnog kombinata", koji se nalazi na adresi Poenkareova 22, jedan je od najočuvanijih fabričkih kompleksa nastalih do 1941. godine i samim tim reprezentativni predstavnik industrijskog i graditeljskog nasleđa Beograda. Poseduje istorijske, društvene, kulturološke, urbanističke i arhitektonske vrednosti, zbog kojih uživa status dobra pod prethodnom zaštitom. I višespratna glavna klanička zgrada "Beogradske klanice", kao i kancelarijska zgrada orijentisana ka Bulevaru despota Stefana imaju status dobra pod prethodnom zaštitom.

Beogradska klanica, izgrađena 1898. godine, sa najsavremenijom opremom, bila je vlasništvo Milana Savčića, industrijalca, gradonačelnika Beograda i jednog od najbogatijih ljudi svog vremena. Posle Drugog svetskog rata na prostoru klanice se nalazilo nekoliko preduzeća. Prehrambenom delatnošću se bavila samo BIM "Slavija" na prostoru proširene klanice (Stočni trg), današnja adresa Bulevar despota Stefana 115.

U bivšem centru Klanice je 1945. počela gradnja fabrike lekova "Prolek", koje je nakon nekoliko godina ušlo u sastav fabrike lekova "Galenika".

Iz stečaja u privatizaciju Prema nezvaničnim informacijama, "Beogradski pamučni kombinat" je u februaru 2004. kupila kompanija "Astra simit" pod kontrolom Bogoljuba Karića. U avgustu 2006. ga je od "Astra simita" kupio "Invej d.o.o." Predraga Rankovića Peconija, koji je zatim u januaru 2007. prodao 50 odsto udela "Delti M" za 15,2 miliona evra, a ostatak "Vanitiju" tri meseca kasnije, za 7,3 miliona evra. Takođe nezvanično, procena ukupne vrednosti nekretnina "Pamučnog kombinata" koju je napravio navodno nezavisni veštak iznosila je 11,1 milion evra.

Na istočnijem delu terena je 1946. podignuto preduzeće za proizvodnju medicinskih uređaja "Sutjeska".

Beograđani uglavnom smatraju misle da su ove dve kompanije "vršnjakinje", jer su građene jedna pored druge. Međutim, klanica je ipak starija , ali je njen radni vek znatno manji od decenija "života" pamučnog kombinata.