SMRT Ilije Petkovića, legendarnog fudbalera OFK Beograda i predsednika FS Beograda, ostavila je skoro bez reči sve njegove iskrene prijatelje i poštovaoce. Direktor OFK Beograda Božidar Milenković danas je izuzetno emotivno pričao o svom prijatelju sa kojim je od 1976. godine delio dobro i zlo.

- Otišao je poslednji fudbalski romantičar. Koliko je bio dobar i odan čovek i prijatelj govori samo jedan od milion detalja vezanih za našeg Petka. Ostao je privržen OFK Beogradu do poslednjeg dana života. Čak i kada je igrao fudbal, kada je moglo da se očekuje da će sa Karaburme u Partizan ili Zvezdu, on je opet izabrao naš OFK - govorio nam je juče kroz suze Milenković.

Prijatelji do poslednjeg dana Petkovićevog života bili su primer najodanijeg odnosa dvojice nekadašnjih sportista, a kasnije fudbalskih funkcionera.



SILNO ŽELEO TEREN ZA OMLADINCE POSLEDNjE što je Ilija Petković pokušao da uradi i da pomogne svom OFK Beogradu bila je inicijativa da se devastiranom klubu u poslednjih desetak godina izgradi bar osnovna stvar. - Bio je to predlog i praktično Petkov amanet da se za našu omladinsku školu izgradi teren koji bi bio i pomoćni teren za prvotimce. Poslednji put kada smo pričali, uveravao me je da ima podršku mnogih značajnih ljudi u Srbiji za tu ideju - kaže Milenković.

- Petka sam poslednji put video pre desetak dana, dan pre nego što ga je sin Dušan hitno odvezao u Urgentni centar. Došao sam do lifta njegove zgrade, videlo se da nije dobro. Izgovorio mi je nešto strašno, što ću pamtiti do kraja života. Samo je kratko rekao: "Milence, umreću ti..." - priseća se Milenković.

Ilija Petković je od posledica pucanja čira na dvanaestopalačnom crevu i konstatovanog virusa korona preminuo u subotu popodne u Kliničko-bolničkom centru "Bežanijska kosa" u 75. godini.

- Petko je bio od onih tipova koji je za ruku odmah uzimao nekog sebi bliskog i vodio ga po lekarima, ako bi taj neko imao kijavicu. Brinuo je o svima nama kao da nam je brat ili otac. Sada, kada je muka pritisla njega, kao da nije odreagovao kako treba. Mnogo mi je teško da pričam o svom prijatelju sa kojim sam u stvari imao bratski odnos sve do poslednjeg dana njegovog života - kaže Milenković.

Poslednjih godina nije mogao da prođe nijedan susret sa Ilijom Petkovićem a da se ne zapodene priča o očajnom stanju u kojem se našao OFK Beograd. Klub slavne tradicije koji je, između ostalih, proslavio i popularni Petko, spao je na najniže grane i sada se takmiči u Srpskoj ligi, u Grupi Beograd.

- Nažalost, poslednjih godina od OFK Beograda su svi samo uzimali. Čak i ono što je naše najveće bogatstvo, a to su klinci iz naše omladinske škole. Dođu jenostavno u klub i odvedu nam decu koja su ekstremno dobri talenti. To obično rade ovi privatni beogradski klubovi koji, to moram da priznam, imaju zdravu politiku i na stabilnim su nogama. Petko i ja smo silne sate proveli pričajući kako je to u stvari ona lepša sudbina OFK Beograda. Da se privatizujemo, pa da stanemo na noge i krenemo na staze stare slave - zaključuje direktor "romantičara" Božidar Milenković.



OSD BEOGRAD: SLAVAN I ČASTAN

OMLADINSKO sportsko društvo Beograd biranim rečima se oprostilo od svog Ilije Petkovića. U saopštenju se ističe da je slavni fudbaler bio jedna od najčasnijih i najkvalitetnijih ljudskih i sportskih ličnosti koje su imali u svojoj istoriji.

- Ostaće svima u sećanju i kao primer čoveka koji je svojim radom i sportskim dostignućima postao uzor svima koji žele fudbalom da se igraju, a svima ostalima kao primer kako se voli svoj OFK Beograd, svoja Srbija, svoji drugovi i prijatelji, i nadasve svoja porodica. Sećanje na njega će živeti dok se fudbal u Srbiji bude igrao, jer je to svojim doprinosom srpskom fudbalu i sportu i zaslužio - naglašava se u saopštenju.