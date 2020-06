E. V. N. | 27. jun 2020. 22:43 | Komentara: 0

DRAGAN STOJKOVIĆ: U ŠOKU SAM- Mnogo mi je žao, šokirala me je vest iz Beograda - rekao je Piksi, za "Novosti". - Bili smo veliki prijatelji. Napustio nas je fudbalski znalac, veliki igrač, odličan trener. Pamtiću ga kao duhovitog i šarmantnog, dobrog čoveka. Ne mogu da verujem da nas je napustio.





- Šokirala me vest o smrti Ilije Petkovića. Ne znam da li je bio bolji igrač ili čovek. Ovo je veoma tužan dan za Srbiju i naš fudbal, jer nas je napustio dobar čovek i dobar Srbin. Uvek se svi rado setimo Petkovog debija za reprezentaciju protiv Francuske u Beogradu kada smo pobedili 5:1, a on na tom svom debitantskom meču dao dva gola. Jednom smo čak igrali i zajedno u tomu za selekciju Beograda protiv selekcije Moskve. Proslavio je svoju generaciju 1968. godine, kada je postao vicešampion Evrope. On, Santrač i Stepanović su večne legende OFK Beograda. Večno ću pamtiti Petka kao čoveka vedrog duha, uvek spremnog za šalu. Bio je stalno nasmejan i pozitivan. Ne mogu da poverujem da je tako brzo otišao - sa neskrivenom tugom se Dušan Savić prisetio velikog prijatelja.

- Veoma sam tužan zbog smrti mog dragog prijatelja. Godinama smo sarađivali na terenu i van terena. Čak i u danima kada sam ja bio u Partizanu, a on u reprezentaciji. Ilija Petković je bio izuzetan čovek, dobričina i pravi prijatelj. Znao je češće i više da brine o drugima nego o sebi. Bio sam često saigrač sa njim u reprezentaciji i podelili smo mnogo prelepih trenutaka. Sećam se njegovog debija protiv Francuza, dok sam još bio igrač Proletera. Petko je bio od onih ljudi s kojima je važno da budeš kada ti je teško, jer je bio pozitivan, vedar, nasmejan. Napustio nas je iznenada sjajan čovek i svima nama koji smo ga poznavali, delili sa njim sate i dane, mnogo je teško da govorimo o prijatelju koji je otišao bez pozdrava.







VLADIMIR JUGOVIĆ: VELIKI GUBITAK

NEMA više našeg Petka. Kada je trebalo sporo, sve je išlo nekako prebrzo, da brže izgleda i nije moglo. Kao da je juče neumorno špartao Kosovskom, uzduž i popreko, pozdravljajući se i sa znanima i sa neznanima, pre nekoliko dana stigla je zabrinjavajuća vest o pucanju čira i hospitalizaciji (kasnije potvrđeno prisustvo kovida 19), a juče u popodnevnim časovima i ona najtragičnija - u Beogradu je u 75. godini, preminuo Ilija Petković.Legendarni igrač, reprezentativac, zatim trener i selektor ostavio je neizbrisiv trag u jugoslovenskom i srpskom fudbalu. Smrt ga je zadesila u trenucima kada je bio prvi čovek FS Beograda, predsednik Stručnog odbora FSS, član Izvršnog odbora i Odbora za hitna pitanja FSS.Ilija Petković je igračku karijeru počeo u kninskom ligašu Dinari. U 19. godini je došao u Beograd, gde je postao igrač OFK Beograda, za koji je igrao u dva navrata ukupno 16 sezona. U sezoni 1965/66. sa OFK Beogradom je osvojio Kup Jugoslavije. Za OFK Beograd je odigrao 417 utakmica i postigao 68 golova. Zbog njegove brzine i eksplozivnosti zvali su ga "tajfun sa Karaburme". Petković je tri godine igrao za francuski Troa. Za selekciju Jugoslavije je igrao od 1968. do 1974. godine. U tom periodu reprezentativni dres je oblačio 43 puta i postigao šest golova.Tokom bogate trenerske karijere, sa klupe je predvodio OFK Beograd, Servet, Fukuoku, Aris, Šangaj, Sičuan, Inčon, Al Ahli, Geongnam i u dva navrata reprezentaciju, dovevši je u drugom mandatu na Svetsko prvenstvo u Nemačkoj 2006.Na sličan način je reagovao i Nenad Bjeković.- Polako nas napušta stara, dobra garda srpskog fudbala. Nedavno smo ostali bez Radomira Antića, sada bez još jednog bivšeg selektora - prva je reakcija Vladimira Jugovića, za "Novosti". - Uvek je bio na usluzi srpskom fudbalu. Ovo je veliki gubitak za naš fudbal, ali pre svega za Petkove najbliže - dodaje Jugović.