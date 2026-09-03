Politika

"SANKCIJE SRBIJI I SLOBODA ZA TAČIJA" Vučić razotkriva duboko osmišljen scenario Zapada

В. Н.

03. 09. 2026. u 14:28

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će oslobađajuća presuda Hašimu Tačiju 16. septembra biti vrhunac duboko smišljenog plana Zapada i istakao da to moramo da razumemo kao poruku i nastavimo da radimo na očuvanju stabilnosti, mira i na daljem snaženju zemlje.

САНКЦИЈЕ СРБИЈИ И СЛОБОДА ЗА ТАЧИЈА Вучић разоткрива дубоко осмишљен сценарио Запада

Foto: Koen van Weel/AFP/Profimedia

Vučić je, tokom posete Čoki, rekao da je strategija Zapada bila da umiri Srbiju hapšenjem Tačija pod optužbama za zločine nad Srbima, kako bi na vlast doveli Aljbina Kurtija koji bi, kako je rekao, sprovodio zapadnu politiku bez tereta ratne prošlosti.

- E sad, kad je tu negde zapelo, mi ne smemo da pustimo da ispadne da su Srbi bili u pravu i da su Albanci činili teške zločine nad Srbima. Sada ćemo opet da mu damo oslobađajuću presudu, da ga vratimo dole i da dodatno podižemo tenzije prema Srbima, i da vidimo možemo li konačno da završimo sa tom neposlušnom Srbijom, da Srbija prizna nezavisno Kosovo - rekao je Vučić.

Istakao je da je to jedan širi, dublje i ozbiljnije osmišljavan plan, a 16. bi trebalo da dođe vrhunac tog plana i puštanje na slobodu Tačija. Predsednik je naveo da ga muči šta će biti posle 12. i 16. septembra i dodao da će o tome više govoriti u subotu i nedelju.

- Za 12. su Albanci zakazali veliki skup u Prištini, verujem da će to da rade i u Tirani, da se spajaju, ujedinjuju ne bi li izvršili pritisak na međunarodnu zajednicu - rekao je Vučić.

(Tanjug)

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