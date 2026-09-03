ŽUPLJANIN POZVAO NA DOSTOJANSTVEN OPROŠTAJ: Hag se iživaljava i nad mrtvim generalom Ratkom Mladićem

PREDSEDNIK Organizacije starešina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin očekuje od vlasti Republike Srpske da doprinese dostojanstvenom i civilizacijskom oproštaju od generala Ratka Mladića, a da pri tome ne učini ništa što bi moglo naneti štetu Srpskoj i srpskom narodu jer bi to želeo i general.

Foto: Tanjug/AP/Radivoje Pavičić

- Lično sam to od njega čuo nekoliko puta - rekao je Srni Župljanin, koji je i predsednik Asocijacije patriota.

On je naveo da srpski narod dobro razume i želi te ga je pozvao, kao i pripadnike jedinstvene boračke populacije da to ispoštuju.

- Od svog heroja se oprostimo na način kako to i dolikuje. Pozivamo sve da se na dan sahrane u svim pravoslavnim verskim objektima oglase crkvena zvona, prisluže svijeće i održi pomen - rekao je Župljanin.

Osvrnuo se i na ogroman izliv mržnje prema srpskom narodu povodom smrti jednog Srbina, naglasivši da je to neviđeno u istoriji ljudske civilizacije na ovim prostorima, te da ta histerija nikome u BiH ništa dobro neće doneti, a štetu će ponajviše imati sama BiH. Župljanin je istakao da oproštaj treba biti veličanstven i dostojanstven onako kako to general Ratko Mladić i srpski narod zaslužuje.

- Kao i uvek do sada ponašaćemo se krajnje odgovorno i patriotski vodeći se punim poštovanjem za pokojnika i zaštitom interesa Republike Srpske i srpskog naroda - naglasio je Župljanin.

Pozvao je pripadnike boračke populacije da se na dan sahrane, kada god bude, okupe oko Srpske pravoslavne crkve i dostojanstveno se oproste od svog generala, nad kojim je izvršena presuda Haškog tribunala.

Prema njegovim rečima, vidljivo je da se Haški tribunal još uvek iživljava i nad mrtvim telom generala Mladića i onemogućava poslednji ispraćaj i oproštaj na ljudski i civilizovan način u skladu sa pravoslavnim običajima i poslednjom željom pokojnika i voljom njegove porodice.

(Tanjug)