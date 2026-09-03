"DOBIO SAM ODGOVOR OD RUTEA" Vučić: Lako je kritikovati sa strane, ali borba za KiM je svakodnevna

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je prilikom posete Čoki napomenuo da je dobio odgovor od Rutea.

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- Dobio sam odgovor od Rutea u pisanoj formi, upoznaću vas sa sadržajem u narednim danima.

- Šta god da odgovorim krivi ste. Ako ne odgovorim, reći ćete prazna priča. Dovoljno sam pametniji od onih koji misle da situaciju na KiM znaju bolje od mene. Ukoliko bismo išli u sukob išli bi smo u sukob sa NATO. Razmislite hoćete li da učestvujete u tom sukobu koji jedva čeka, jer nemože na Rusiji da se na nekom iživaljava. Jle hoćete da u tu stuaciju dovedemzemlju. Budite pošteni. Evo i ja vas pitam šta je to, odgovorite mi. Ja nisam rodoljub vi jeste. Svima je maca pojela jezik. Lako je stojati sa starne i kritikovati a težeponuditi rešenje, an eko mora da se bori svakog dana za naše ljude na KiM. Da isplaćuje plate penzije, plaća kosovski dodatak koji je znatno veći... Politka suviše ozbiljnosti i dogvornosti traži - rekao je on i dadao da je potrebno manje sakrastično-ironičnog odnosa prema sveemu a više analize i ozbiljnosti.

- Ja neću da ratujem. Pokušaću da izbegnem sukob... To Srbi na KiM znaju. Znaju ko im pomaže, a kad dođe vreme pokazaće se neke stavri ko je kada i kooliko kome pomagao. Moramod a snažimo zemlju. 13. imamo vežbu na Pešteru videćete osnažene kapacitete Srbije, ali znam da nam je potrebno i više. Zato nam treba jača ekonomija i ovakve porodice, a ne da nam neko deli najveće vrednosti a to jest porodica. To je važno da napravimo - rekao je on.