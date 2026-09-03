Politika

NEPREGLEDNA KOLONA, VELIČANSTVENI DOČEK ZA SRPSKOG HEROJA RATKA MLADIĆA: Slike koje će ući u istoriju (FOTO)

В.Н.

03. 09. 2026. u 18:15

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TELO srpskog heroja Ratka Mladića dočekale su nepregledne kolone građana u Beogradu.

НЕПРЕГЛЕДНА КОЛОНА, ВЕЛИЧАНСТВЕНИ ДОЧЕК ЗА СРПСКОГ ХЕРОЈА РАТКА МЛАДИЋА: Слике које ће ући у историју (ФОТО)

Foto: Novosti/Printskrin

Дочек тела Ратка МладићаFoto: Foto: Printskrin/Tv Prva

POGLEDAJ GALERIJU

Дочек тела Ратка МладићаFoto: Фото: Д. Миловановић

POGLEDAJ GALERIJU

Slike su, koliko god je povod težak, veličanstvene.

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