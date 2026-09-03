NEPREGLEDNA KOLONA, VELIČANSTVENI DOČEK ZA SRPSKOG HEROJA RATKA MLADIĆA: Slike koje će ući u istoriju (FOTO)

JEDNA osoba ranjena je u pucnjavi koja se sinoć dogodila u Sarajevu. Do pucnjave je došlo u naselju Čengić Vila, a kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), dežurne službe su u sredu u 23:55 sati obaveštene da je u ulici Paromlinska došlo do upotrebe vatrenog oružja.