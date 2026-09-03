NEPREGLEDNA KOLONA, VELIČANSTVENI DOČEK ZA SRPSKOG HEROJA RATKA MLADIĆA: Slike koje će ući u istoriju (FOTO)
TELO srpskog heroja Ratka Mladića dočekale su nepregledne kolone građana u Beogradu.
Slike su, koliko god je povod težak, veličanstvene.
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