Politika

VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik Republike Srbije posetiće danas Severnobanatski okrug

V.N.

03. 09. 2026. u 07:19

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u poseti Severnobanatskom okrugu, gde će obići više preduzeća, poljoprivrednih gazdinstava i udruženja građana na teritoriji Kikinde, Ade, Čoke, Novog Kneževca i Kanjiže.

ВУЧИЋ СА НАРОДОМ: Председник Републике Србије посетиће данас Севернобанатски округ

Foto: Instagram/avucic

Prema zvaničnom programu posete, predsednik će obilazak započeti u 11.30 časova u Ruskom Selu kod Kikinde, gde će posetiti preduzeće „Artis 1973“. Sat vremena kasnije, u 12.30 časova, predviđen je obilazak Javnog preduzeća „Adica“ u Adi.

Tokom boravka u opštini Čoka, Vučić će najpre u 13.15 sati posetiti poljoprivredno gazdinstvo Petrović, a odmah nakon toga, u 13.50 časova, i čuvenu vinariju „Čoka“.

U nastavku posete Severnobanatskom okrugu, predsednik će u 14.30 sati u Novom Kneževcu obići Udruženje obolelih od multiple skleroze.

Današnji obilazak završava se u opštini Kanjiža, gde je za 15.15 časova planirana poseta porodici Kavai u mestu Trešnjevac.

 

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