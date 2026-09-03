Karlos Alkaraz izgubio set, pa razneo rivala na US openu

Branilac titule Karlos Alkaraz plasirao se u treće kolo US Opena, nakon što je preokrenuo rezultat protiv Portugalca Žaimea Farije.

FOTO: Tanjug/AP/Sydney Schaefer

Španac je izgubio prvi set, ali je na kraju trijumfovao sa 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.

Meč nije počeo na najbolji način za svetskog broja 3, koji je izgubio prvi set sa 4:6. Prekretnica je nastupila u drugom setu, kada je Alkaras bio pod ozbiljnim pritiskom na svoj servis i zaostajao sa 15:40. Španac je pokazao šampionski karakter, spasao brejk lopte i osvojio svoj servis gem.

Ovo spasavanje je pokrenulo impresivnu seriju od osam uzastopnih gemova u korist Alkaraza. Nije dozvolio protivniku nijedan gem u drugom setu (6:0) i brzo je poveo i u trećem setu, slomivši otpor svog portugalskog rivala.

Portugalac Farija je napravio čak 11 duplih grešaka tokom meča, što je dodatno uticalo na njegovu stabilnost u ključnim trenucima. Na kraju, Alkaras je zatvorio meč u četiri seta nakon stabilne igre u četvrtom delu.

Ovim uspehom Karlos Alkaraz je zabeležio svoju 16. uzastopnu pobedu na Grend slem turnirima. U narednom kolu njegov protivnik biće kineski teniser Jibin Vu.