Karlos Alkaraz izgubio set, pa razneo rivala na US openu
Branilac titule Karlos Alkaraz plasirao se u treće kolo US Opena, nakon što je preokrenuo rezultat protiv Portugalca Žaimea Farije.
Španac je izgubio prvi set, ali je na kraju trijumfovao sa 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.
Meč nije počeo na najbolji način za svetskog broja 3, koji je izgubio prvi set sa 4:6. Prekretnica je nastupila u drugom setu, kada je Alkaras bio pod ozbiljnim pritiskom na svoj servis i zaostajao sa 15:40. Španac je pokazao šampionski karakter, spasao brejk lopte i osvojio svoj servis gem.
Ovo spasavanje je pokrenulo impresivnu seriju od osam uzastopnih gemova u korist Alkaraza. Nije dozvolio protivniku nijedan gem u drugom setu (6:0) i brzo je poveo i u trećem setu, slomivši otpor svog portugalskog rivala.
Portugalac Farija je napravio čak 11 duplih grešaka tokom meča, što je dodatno uticalo na njegovu stabilnost u ključnim trenucima. Na kraju, Alkaras je zatvorio meč u četiri seta nakon stabilne igre u četvrtom delu.
Ovim uspehom Karlos Alkaraz je zabeležio svoju 16. uzastopnu pobedu na Grend slem turnirima. U narednom kolu njegov protivnik biće kineski teniser Jibin Vu.
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