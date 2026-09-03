Zvezdino dete ode kod Aleksisa Sančeza!
NIJE se baš snašao u Čikagu, pa će morati da promeni sredinu.
Naime, mladi srpski fudbaler Viktor Radojević je ponikao u Crvenoj zvezdi, odakle je prešao u TSC.
Tu je dobrim igrama privukao pažnju Čikago Fajera, koji ga je kupio za 1,5 miliona evra.
Ipak, nije uspeo da se izbori za mesto u timu i u ovoj sezoni je odigrao 10 utakmica, ali i nešto manje od 300 minuta.
Sada će preći na pozajmicu do kraja sezone u Kanadu, u ekipu Montreala.
Tu ga čeka legendarni Čileanac Aleksis Sančez, bivši fudbaler Udineze, Barselone, Arsenala, Mančester junajteda i Intera.
Preporučujemo
RIJERA PRESEKAO: Evo na koje igrače trener Zvezde računa u Ligi konferencija
02. 09. 2026. u 22:50
TROŠE KAO LUDI: Englezi potrošili ČETIRI MILIJARDE evra na pojačanja!
02. 09. 2026. u 22:23
VELIKI DAN ZA "BRĐANE": Čukarički obeležio 100 godina postojanja
02. 09. 2026. u 20:12 >> 22:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Italijani odgovorili Terziću! "To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju"
SELEKTOR Srbije, Zoran Terzić "pecnuo" je skoro reprezentaciju Italije izjavivši da nisu toliko dominantne i da se nada će ih skinuti sa trona, odgovor olimpijskih i svetskih šampiona nije izostao.
01. 09. 2026. u 10:35 >> 10:35
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Pitali Putina da li će Rusija napasti Britaniju, on sa osmehom na licu odgovorio: "To je vojna tajna" U Londonu ozbiljno shvatili poruku
RUSKI predsednik Vladimir Putin danas je sa osmehom govorio o napadima na Veliku Britaniju, poručivši da je pitanje da li će ruske snage napasti britanske fabrike zapravo vojna tajna.
02. 09. 2026. u 15:36
Komentari (0)