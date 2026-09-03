Zvezdino dete ode kod Aleksisa Sančeza!

NIJE se baš snašao u Čikagu, pa će morati da promeni sredinu.

Lev Radin / Sipa USA / Profimedia

Naime, mladi srpski fudbaler Viktor Radojević je ponikao u Crvenoj zvezdi, odakle je prešao u TSC.

Tu je dobrim igrama privukao pažnju Čikago Fajera, koji ga je kupio za 1,5 miliona evra.

Ipak, nije uspeo da se izbori za mesto u timu i u ovoj sezoni je odigrao 10 utakmica, ali i nešto manje od 300 minuta.

Sada će preći na pozajmicu do kraja sezone u Kanadu, u ekipu Montreala.

Tu ga čeka legendarni Čileanac Aleksis Sančez, bivši fudbaler Udineze, Barselone, Arsenala, Mančester junajteda i Intera.