PUCNJAVA U CENTRU GRADA: Ima mrtvih, među povređenima i policajci (FOTO)

U PUCNjAVI koja se dogodila u stambenoj zgradi u Mineapolisu, u američkoj saveznoj državi Minesota, poginule su najmanje dve osobe, dok su povređena tri civila i tri policajca, saopštilo je danas privremeni šef policije Mineapolisa Bil Piterson.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ellen Schmidt

Peterson je rekao da je policija razmenila vatru sa napadačem, koji je tom prilikom poginuo, prenosi CNN.

On je kazao da je policiji poznato ko je počeo pucnjavu u hodniku zgrade, ali nije saopštio njegovo ime.

Gradski zvaničnici Mineapolisa su saopštili da je u pucnjavi jedna osoba poginula na licu mesta, dok je druga preminula u bolnici.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ellen Schmidt

U pucnjavi su tri civila ranjena vatrenim oružjem, i nalaze se na bolničkom lečenju.

Jedan policajac je upucan u nogu i zadobio je povredu koja nije opasna po život, drugi je operisan, dok je treći policajac koji je povređen u pucnjavi zbrinut zbog povrede koja nije opasna po život.

Prema prvim informacijama, osoba koja je osumnjičena za pucnjavu na civile i na policajce u zgradi u Mineapolisu je preminula od prostrelne rane koju je sama sebi nanela, rekao je izvor iz policije.

Policija je pre pucnjave bila pozvana u zgradu da proveri spor, koji je verovatno bio povezan sa osobom koja je bila u procesu iseljenja.

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