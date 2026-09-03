PUCNJAVA U CENTRU GRADA: Ima mrtvih, među povređenima i policajci (FOTO)
U PUCNjAVI koja se dogodila u stambenoj zgradi u Mineapolisu, u američkoj saveznoj državi Minesota, poginule su najmanje dve osobe, dok su povređena tri civila i tri policajca, saopštilo je danas privremeni šef policije Mineapolisa Bil Piterson.
Peterson je rekao da je policija razmenila vatru sa napadačem, koji je tom prilikom poginuo, prenosi CNN.
On je kazao da je policiji poznato ko je počeo pucnjavu u hodniku zgrade, ali nije saopštio njegovo ime.
Gradski zvaničnici Mineapolisa su saopštili da je u pucnjavi jedna osoba poginula na licu mesta, dok je druga preminula u bolnici.
U pucnjavi su tri civila ranjena vatrenim oružjem, i nalaze se na bolničkom lečenju.
Jedan policajac je upucan u nogu i zadobio je povredu koja nije opasna po život, drugi je operisan, dok je treći policajac koji je povređen u pucnjavi zbrinut zbog povrede koja nije opasna po život.
Prema prvim informacijama, osoba koja je osumnjičena za pucnjavu na civile i na policajce u zgradi u Mineapolisu je preminula od prostrelne rane koju je sama sebi nanela, rekao je izvor iz policije.
Policija je pre pucnjave bila pozvana u zgradu da proveri spor, koji je verovatno bio povezan sa osobom koja je bila u procesu iseljenja.
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