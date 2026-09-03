Niko kao Kristijano Ronaldo, Srbin četvrti najplaćeniji fudbaler u Saudijskoj Arabiji
POSLEDNjIH godina timovi iz Saudijske Arabije ne žale novac da dovedu najveće fudbalske zvezde u Aziju.
Sve je više i mladih igrača koji se odlučuju na taj korak i tamošnja liga je izuzetno jaka i zanimljiva. A sada je otkriveno i ko su najplaaćeniji fudbaleri.
Nije iznenađenje da se na vrhu liste nalazi Kristijano Ronaldo. Portugalac je ubedljivo najskuplji fudbaler koji igra u Arabiji, ali i na svetu. Nedeljno u Al Nasru zarađuje 3.93 miliona evra, odnosno godišnje 204.360.000 evra godišnje.
Naredna tri mesta zauzimaju članovi Al Hilala. Na drugom mestu je Sadio Mane koji nedeljno prima 754.000 evra, odnosno 39.208.000 evra. Treći je Kalidu Kulibali sa 654.000 evra nedeljno, odnosno nešto iznad 34 miliona evra po sezoni. Na četvrtom mestu je Sergej Milinković Savić.
Srpski reprezentativac nedeljno uzima 481.000 evra, odnosno 25 miliona za godinu dana. Poput SMS-a, i Ajvan Toni zarađuje 25 miliona, a slede Ruben Neveš, Kingsli Koman, Teo Ernandez, Gabrijel Martineli i Žoao Feliks u Top 10 najplaćenijih fudbalera u Saudijskoj Arabiji.
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