Fudbal

Niko kao Kristijano Ronaldo, Srbin četvrti najplaćeniji fudbaler u Saudijskoj Arabiji

М.П.

03. 09. 2026. u 06:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POSLEDNjIH godina timovi iz Saudijske Arabije ne žale novac da dovedu najveće fudbalske zvezde u Aziju.

Нико као Кристијано Роналдо, Србин четврти најплаћенији фудбалер у Саудијској Арабији

Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Sve je više i mladih igrača koji se odlučuju na taj korak i tamošnja liga je izuzetno jaka i zanimljiva. A sada je otkriveno i ko su najplaaćeniji fudbaleri.

Nije iznenađenje da se na vrhu liste nalazi Kristijano Ronaldo. Portugalac je ubedljivo najskuplji fudbaler koji igra u Arabiji, ali i na svetu. Nedeljno u Al Nasru zarađuje 3.93 miliona evra, odnosno godišnje 204.360.000 evra godišnje.

Naredna tri mesta zauzimaju članovi Al Hilala. Na drugom mestu je Sadio Mane koji nedeljno prima 754.000 evra, odnosno 39.208.000 evra. Treći je Kalidu Kulibali sa 654.000 evra nedeljno, odnosno nešto iznad 34 miliona evra po sezoni. Na četvrtom mestu je Sergej Milinković Savić.

Srpski reprezentativac nedeljno uzima 481.000 evra, odnosno 25 miliona za godinu dana. Poput SMS-a, i Ajvan Toni zarađuje 25 miliona, a slede Ruben Neveš, Kingsli Koman, Teo Ernandez, Gabrijel Martineli i Žoao Feliks u Top 10 najplaćenijih fudbalera u Saudijskoj Arabiji.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE - ŽENE NA NJENOJ STRANI: Nakon zločina pokušala da presudi sebi pa ostala nepokretna (FOTO)
Svet

0 0

PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE - ŽENE NA NjENOJ STRANI: Nakon zločina pokušala da presudi sebi pa ostala nepokretna (FOTO)

BIVŠA medicinska sestra, 36-godišnja Lindzi Klensi, ubila je svoje troje male dece u podrumu porodične kuće u Masačusetsu. Njen pravni tim tvrdi da je osumnjičena čula glas koji joj je govorio da ubije decu i da je u trenutku zločina patila od postporođajne psihoze. Tužilaštvo tvrdi da je odluka bila proračunata i namerna.

02. 09. 2026. u 13:16

OBRT U SUKOBU VELJKA I JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka priznala grešku: Mali je ipak bio u pravu...
Poznati

0 0

OBRT U SUKOBU VELjKA I JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka priznala grešku: "Mali je ipak bio u pravu..."

JOVANA Jeremić je na proslavi svog 35. rođendana napravila nesvakidašnji potez kada je ispred sebe posula svetu vodicu, uz komentar da to čini za sve "veštice" koje su htele da je unazade. Ovaj gest je tada šokirao mladog boksera Veljka Ražnatovića, koji ju je javno iskritikovao na svom profilu na Instagramu, ističući da sveta vodica nikako ne treba da se prosipa na pod.

02. 09. 2026. u 14:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
„Vratimo decu prirodnom toku“ - iz Mionice počinje nova faza dugoročne platforme VODAVODA Vodice i NTC sistema

„Vratimo decu prirodnom toku“ - iz Mionice počinje nova faza dugoročne platforme VODAVODA Vodice i NTC sistema