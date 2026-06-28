Politika

ĐINĐIĆ ISPORUČIO MILOŠEVIĆA NA VIDOVDAN: Majka ga molila da to ne radi

Novosti online

28. 06. 2026. u 14:35

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NA Vidovdan, u prvoj godini Vlade Zorana Đinđića, u Sheveningen isporučen je Slobodan Milošević.

ЂИНЂИЋ ИСПОРУЧИО МИЛОШЕВИЋА НА ВИДОВДАН: Мајка га молила да то не ради

Foto: Printskrin

Da od ove ekstradicije tadašnji premijer Zoran Đinđić neće odstupiti i da mu je tada to bio prioritet, bilo je jasno i reporterima "Novosti", kada su ubrzo posle Đinđićevog izbora za premijera u Prekopucama kod Prokuplja, u skromnoj kući, razgovarali sa njegovom majkom Milom.

- Pitala sam ga: sine, zar ćeš ti, stvarno, da izručiš Miloševića, Karadžića, Mladića - pričala je Mila Đinđić našem novinaru Mileni Marković.

- Ćutao je i posle nekoliko trenutaka mi odgovorio: "Miloševića hoću." Za ovu dvojicu ništa nije rekao. Molila sam ga: nemoj, sine, ni Miloševića. Nikog! Neka ih jure, neka ih hapse, samo ti ruke ne prljaj!

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