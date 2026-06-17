PODGREVANJE PODVALE U RAČKU: Priština u hajci na 21 srpskog policajca

PODGREVANjE slučaja Račak, koje je vlastima u Prištini poslužilo za nastavak beskrupuloznog lova na Srbe, dobiće nastavak 20. jula, za kada je zakazan početni pretres protiv 21 pripadnika naših snaga bezbednosti. Njima će se suditi u odsustvu za navodni zločin protiv civilnog stanovništva.

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Oni su stavljeni na tapet po slovu iste optužnice po kojoj su protekle nedelje uhapšena petorica Srba u okolini Štrpca i Gnjilana. U saopštenju suda ne navode se imena i prezimena optuženih, a "Novosti" nezvanično saznaju da je reč o srpskim policajcima i pripadnicima regularnih bezbednosnih snaga koji su se borili protiv terorističke OVK na prostoru Kosova i Metohije.

To su: Obrad Stevanović (preminuo u aprilu 2025), Radomir Marković, Krsman Jelić, Goran Radosavljević, Živko Trajković, Bogoljub Janićević, Milan Lekić, Radomir Milić, Dragan Đorgović, Branko Mladenović, Dragan Jašović, Momčilo Sparavalo, Darko Amanović, Srboljub Vujinović, Božidar Marinković, Zoran Stanojević, Milan Jošanović, Goran Petković, Dragoslav Nikolić, Čedomir Aksić i Zvonimir Janićijević.

Takozvani sud naveo je da su optuženi nedostupni pravosudnim organima, zbog čega je predloženo vođenje postupka u odsustvu.

Na udaru 120 ljudi DO sada je protiv Srba, mahom nekadašnjih pripadnika policije, podignuto 120 optužnica u odsustvu. Prema rečima Pantovića, najmanje njih deset je u odsustvu osuđeno maksimalnom kaznom zatvora od 15 godina. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, u Prištini je broj suđenja u odsustvu u stalnom porastu. Takvi postupci se vode protiv 154 osobe u 50 predmeta. Inače, sve sudske procese na Kosovu i Metohiji od 2022. godine vode albanski tužioci i sudije.

- Pošto su adrese optuženih u odsustvu uglavnom nepoznate, sud i tužilaštvo koji vode postupak objavljuju poziv okrivljenima preko tzv. službenog lista Kosova i na internet stranici suda i tužilaštva - pojašnjava za "Novosti" advokat Ljubomir Pantović.

Prema njegovim rečima, tzv. Kosovo uvrstilo je u zakonik o krivičnom postupku suđenja u odsustvu jer žele da što više Srba bude osuđeno kako bi svu krivicu za ratna dejstva na KiM svalili upravo na srpski narod i Srbiju.

Foto: Novosti Milorad Vučelić

- Budući da su optuženi u odsustvu formalno-pravno u bekstvu, za njima pravosudni organi raspisuju poternice i postoji opasnost da optuženi ili osuđeni u odsustvu, ukoliko putuju izvan Srbije, budu uhapšeni i isporučeni tzv. Kosovu jer se terete za teška krivična dela, najčešće - ratni zločin. Međutim, ukoliko neko lice bude osuđeno u odsustvu, a naknadno bude uhapšeno, ima zakonsku mogućnost da mu se ponovo sudi - pojašnjava Pantović.

Osvrćući se na položaj Srba na Kosovu i Metohiji, glavni i odgovorni urednik "Večernjih novosti" Milorad Vučelić poručio je da država mora više pažnje da posveti dešavanjima u južnoj pokrajini.

- Ono što nas muči jesu permanentna hapšenja naših ljudi na Kosovu i Metohiji. Naime, pravi se revizija istorije preko mlevenja živih ljudi, a tu se Srbija ponaša veoma loše. Zato bi bilo dobro da koncentraciju koju imamo na međunarodne odnose usmerimo i na konkretne stvari u kojima možemo nešto da učinimo - istakao je Vučelić za TV Prva.

Posebno je ukazao na posledice procesa koji se vode povodom slučaja Račak.

Zatvorili ambulantu AMBULANTA u Kosovskoj Kamenici, koja funkcioniše u okviru sistema Republike Srbije, privremeno je zatvorena.

Kako su meštani rekli za "Kosovo onlajn", dvojica albanskih inspektora u civilu upala su u ponedeljak oko 15 časova u ambulantu i naredila zaposlenima da napuste objekat.

U obaveštenju koje se sada nalazi na vratima objekta stoji Opština Kamenica - Privremena obustava delatnosti. U toj zdravstvenoj ustanovi rečeno je da je ambulantu zatvorila opštinska inspekcija "zbog navodnih imovinskih problema sa objektom".

- Obavešteni su međunarodni predstavnici, a mi uveliko radimo na pronalaženju novog prostora za ambulantu dok se ovaj problem ne reši, kako naši pacijenti ne bi trpeli. Uveliko je organizovano da oni kojima je potrebna primarna medicinska pomoć, budu zbrinuti, što znači da nastavljamo naš rad - kažu u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

- Kada je reč o hapšenjima u vezi sa Račkom, to je veoma važno pitanje, jer će se na taj način potpuno kriminalizovati kompletna policija jedne države, koja nije osuđena ni za kakvo zlodelo pojedinaca. To su specijalne jedinice koje su odlazile da održavaju red. Njih ne možete osuditi ni za kakav zločin, jer time suspendujete Hag, pošto ta stvar nije prošla u optužnici. Hapsiti i kriminalizovati ljude iz jedinica koje su održavale mir u Jugoslaviji je strašno. Tu treba reagovati, a ne ćutati. To što se oglašava neko iz Kancelarije za KiM je malo. Tu treba organizovati veliku akciju, a već smo govorili o tome da će jednog dana doći do albanizovanja i Dečana. Mi naše istorijske datume nismo zaštitili. Ovo nije samo proganjanje Srba na KiM, ovo je kriminalizovanje svih Srba koji su učestvovali u bezbednosnim strukturama na tlu KiM. Pored svih procesa koji se odigravaju pred našim očima, zapanjujuće je odsustvo reagovanja intelektualaca. Vi znate da hiljade ljudi dolaze u situaciju da neće moći da mrdnu iz svoje zemlje. To su situacije koje potresaju, a štampa se ne oglašava, osim "Večernjih novosti", koje tu temu drže na naslovnoj strani - zaključio je Vučelić.