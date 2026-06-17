uživoPRENOS, ARGENTINA - ALŽIR: Mesi konačno na terenu, svet je ovo
Po prvi put na ovom Svetskom prvenstvu izaći će na teren Lionel Mesi, a duel Argentine i Alžira možete uživo da pratite na portalu "Novosti.rs".
ARGENTINA - ALŽIR (početak 3.00)
UOČI MEČA
Susret dve selekcije biće održan u Kanzasu na stadionu "Eurohed".
Argentina na ovom Mundijalu brani svetsku titulu osvojenu u Kataru 2022. godine, dok Alžir prvi put posle 12 godina nastupa na svetskoj smotri najboljih selekcija.
Glavni sudija na susretu biće Šimon Marčinjak iz Poljske.
Preporučujemo
TURSKA KAO DA JE PROKLETA: Pobeda Australije na Svetskom prvenstvu o kojoj će se pričati.
14. 06. 2026. u 07:57 >> 06:51
FIFA SE HITNO OGLASILA: Evo šta su rekli zbog najkontroverznije odluke na Mundijalu
14. 06. 2026. u 08:06
HAOS NA ULICAMA NjUJORKA! Opsadno stanje, policija na svakom ćošku (FOTO/VIDEO)
14. 06. 2026. u 08:49
BRUKA I SRAMOTA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Zbog ovoga je odmah "popio" otkaz
17. 06. 2026. u 01:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SPEKTAKL U DALASU: Holandija započinje avanuturu na Svetskom prvenstvu protiv uvek neugodnih "samuraja"
POSLE dugog čekanja, Holandija konačno započinje svoju avanturu na Svetskom prvenstvu 2026, a prva prepreka u grupi "F" biće uvek neugodni Japan (22.00). Duel na "AT&T stadionu" u Arlingtonu, Teksasu mogao bi odmah da pokaže koliko daleko obe selekcije mogu da doguraju na ovom turniru.
14. 06. 2026. u 08:00
ČUDO NA MUNDIJALU! Španiji nije pomogao ni Lamin Jamal, kiks protiv Zelenortskih Ostrva!
Zelenortska Ostrva uspela su da odigraju nerešeno protiv Španije (0:0) i prirede ogromno iznenađenje u prvom kolu grupe H.
15. 06. 2026. u 19:56 >> 15:48
ŠTA JE BRE OVO? Misteriozna životinja snimljena u Mačvi (VIDEO)
Kratak video, za koji se navodi da je nastao iz vozila na području Mačve.
13. 06. 2026. u 20:49
Komentari (0)