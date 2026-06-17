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uživoPRENOS, ARGENTINA - ALŽIR: Mesi konačno na terenu, svet je ovo

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17. 06. 2026. u 01:23

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Po prvi put na ovom Svetskom prvenstvu izaći će na teren Lionel Mesi, a duel Argentine i Alžira možete uživo da pratite na portalu "Novosti.rs".

ПРЕНОС, АРГЕНТИНА - АЛЖИР: Меси коначно на терену, свет је ово

FOTO: Tanjug/AP/Butch Dill

ARGENTINA - ALŽIR (početak 3.00)

UOČI MEČA 

Susret dve selekcije biće održan u Kanzasu na stadionu "Eurohed". 

Argentina na ovom Mundijalu brani svetsku titulu osvojenu u Kataru 2022. godine, dok Alžir prvi put posle 12 godina nastupa na svetskoj smotri najboljih selekcija. 

Glavni sudija na susretu biće Šimon Marčinjak iz Poljske. 

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