NEVEROVATNO, ŠTA URADI HALAND!? Norveška "razbila" Iran, i to kako (VIDEO)

FUDBALERI Iraka i Norveške sastali su se u drugom duelu "I" grupe na Svetskom prvenstvu, a uzbudljivu utakmicu na kraju je dobila selekcija "Vikinga 1:4 (1:2).

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Martin Meissner

Uvod nije davao naznake da nas očekuje možda jedan od najuzbudljivijih mečeva na Mundijalu ove godine. Norveška je u susret ušla kao apsolutni favorit, a već u 29. minutu Erling Haland pokazao je zbog čega je tako.

Vulf je sjajno proigrao napadača Mančester sitija koji je lako zatresao mrežu.

Dao je taj pogodak krila "vikinzima", ali su ona brzo sasečena. Iako su nakon što su zatresli mrežu dobili dodatni impuls, brzo je usledio šamar...

Svega 10 minuta kasnije Al Amari je sjajno uposlio Huseina nakon centaršuta, a ovaj uspeo da zatrese mrežu i šokira rivala...

Usledila je svega četiri minuta kasnije neshvatljiva greška Iračana. Loše je upućen pas golmanu, a Erling Haland sigao je pre Hasana do te lopte za 1:2.

U završnici poluvremena dve vrhunske prilike imao je Irak, mogao najmanje do izjednačenja, ali je sreća bila naklonjena momcima u crvenim dresovima.

Dosta je spao ritam u drugom poluvremenu.

Najbolju priliku imala je Norveška u 77. minutu, kada je nakon kornera Leo Ostegard uspeo da pobegne čuvaru i glavom uveća prednost. Tačku na meč stavio je Kristian Torstvedt i šestom minutu nadoknade za konačnih 1:4.

Odradila je Norveška ono što je trebalo da stečenu prednost sačuva, na kraju 1:3.

IRAN - NORVEŠKA / 1:4 (1:2) (Husein 39' - Haland 29', 43', Ostegard 77', Torstved)

KRAJ MEČA

90+6'GOL, NORVEŠKA! Loptu je Torstved poslao u mrežu.

90' Šest minuta igraće se u nastavku meča.

88' Sada je kontrola igre na strani Norvežana koji svesno ubijaju ritam, zadržavajući loptu u svom posedu.

77' GOL, NORVEŠKA! Tek što je ušao u igru Leo Ostigard postigao je gol. Bio je defanzivni bedem usmeren na Erlinga Halanda, Ostigard je iskoristio to, utrčao i postigao gol za 1:3.

72' Obavezna pauza za hidrataciju prekinula je nizak tempo igre na obe strane. Sporadično su oba tima kreirala polu-prilike, ali uzbuđenja nije bilo. Deluje da su se i Norvežani povukli pred svoj gol kako bi sačuvali svoju prednost.

53' Ponovo je Husein bio pred golom rivala najviši u skoku, ovog puta nije uspeo da zatrese mrežu, glavom je loptu poslao kraj gola.

46' Nastavljen je meč.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45+5, Au! Šta je promašio Al Ahmadi. Izašao je pred golmana, uhvatio odbranu na spavanju, pored stative je prošla lopta.

45+3' Taksim je sada mogao da donese izjednačenje Iraku, nije bio precizan.

45' Pet minuta produženo je prvo poluvreme.

Erling Haaland's last 11 competitive games for Norway:



⚽️🅰️ vs Slovenia

⚽️⚽️⚽️ vs Kazakhstan

⚽️ vs Moldova

⚽️ vs Israel

⚽️ vs Italy

⚽️ vs Estonia

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️🅰️ vs Moldova

⚽️⚽️⚽️ vs Israel

⚽️⚽️ vs Estonia

⚽️⚽️ vs Italy

⚽️⚽️ vs Iraq



25 goal contributions in 11 games. Pretty… pic.twitter.com/aRfXvlr6cY — Squawka (@Squawka) June 16, 2026

43' GOL, NORVEŠKA! Taksim je poslao nazad sporu loptu, nije za to bio spreman golman Iračana, a Haland je budno pratio šta se sve dešava i postigao je najlakši gol u karijeri za novo vođstvo "vikinga".

39' GOL, IRAK! Prevario je Jasim čuvara, na kraju centaršut Amira Alamarija, a onda je Ajmen Husein bio najviši u skoku za izjednačenje.

35' Oslobodili su se pritiska igrači Norveške, sve su opasniji pred golom rivala, ali Norvežani za sada odolevaju.

29' GOL, NORVEŠKA! Uspeo je Haland da iskoristi prostor, sjajno ga je proigrao Vanderverge, a napadač Sitija sjajno je uklizao za 1:0.

🚨🇳🇴 Erling Haaland



Iraq 0-1 Norway.



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23' Sorlot je nakon prekida uputio prvi udarac u gol rivala, Hasan je bio siguran.

20' Oprobao je glavom sada udarac Haland, preko gola je rasapalio loptu. Očekivalo se da će Norveška biti izraziti favorit, a za sada ne uspevaju da upute udarac u okvir gola.

18' Ne dozvoljavaju Iračani lak pristup svom golu. Oštrim startovima zaustavljaju svaki napad rivala u začetku.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Martin Meissner

12' Edegar je iz prekida centrirao, lopta pravo u ruke Hasanu.

7' Prvu pravu priliku imao je Haland, oprobao je udarac, a golman "Lavova" je to lako skinuo.

5' Otvoren početak meča. Obe selekcije imaju svoje prilike, za sada su za nijansu bliži golu bili igrači Iraka.

1' Počela je utakmica.

UOČI MEČA

Sastavi timova su sledeći:

Irak (4-4-2): Hasan - Ali, Tahsin, Hašem, Doski - Baješ, Al Amari, Ismael, Džasim - Husein, Al Hamadi.

Norveška (4-3-3): Niland - Volfe, Hegem, Ajer, Rijerson - Aursnes, Berge, Edegor - Nusa, Haland, Serlot.

Za Irak je samo učešće na Svetskom prvenstvu veliki uspeh. Reprezentacija koja je poslednji put igrala na Mundijalu davne 1986. godine konačno se vratila među elitu, i to nakon veoma turbulentnog kvalifikacionog ciklusa.

Nakon poraza od Palestine u martu 2025. godine, čelnici saveza odlučili su da uruče otkaz Hesusu Kasasu, a na njegovo mesto stigao je iskusni Australijanac Grejem Arnold.

U tom trenutku Irak je bio u ozbiljnoj opasnosti da ostane bez plasmana na Mundijal, ali je novi selektor uspeo da stabilizuje ekipu i provede je kroz završne faze azijskih kvalifikacija sve do interkontinentalnog baraža.

Pobeda protiv Bolivije od 2:1 u martu ove godine donela je istorijski plasman i tek drugo učešće Iraka na svetskim prvenstvima. Generacija koja danas nosi dres Lavova Mesopotamije ima priliku da ostvari ono što njihovim prethodnicima nije uspelo 1986. godine, kada su izgubili sve 3 utakmice grupne faze protiv Paragvaja, Belgije i Meksika.

Forma pred turnir ostavlja pomešane utiske. Irak je savladao Andoru (1:0), remizirao sa Španijom (1:1), ali je potom poražen od Venecuele (2:0). Posebno zabrinjava podatak da je reprezentacija u poslednjih nekoliko godina retko igrala protiv selekcija van Azije i da je u takvim duelima često imala problema.

Kvalifikacije su Norvežani odigrali gotovo savršeno. U grupi koja je uključivala i Italiju, Norvežani su osvojili maksimalna 24 boda, postigli čak 37 golova i primili svega 5. Takva dominacija jasno pokazuje zbog čega ih mnogi vide kao potencijalno prijatno iznenađenje turnira.



Predvođena Erlingom Halandom i Martinom Odegardom, Norveška poseduje jednu od najtalentovanijih generacija u svojoj istoriji. Napadački potencijal je nesporan, ali selektor Solbaken insistira i na disciplini bez lopte, što je upravo bio segment koji je ovoj reprezentaciji godinama nedostajao.

Pripremni period doneo je različite rezultate. Poraz od Holandije (2:1), remiji sa Marokom i Švajcarskom, te pobeda protiv Švedske (3:1) pokazali su da Norveška može da igra ravnopravno protiv ozbiljnih reprezentacija, ali i da još uvek traži maksimalnu stabilnost.

Poslednji nastup na Svetskom prvenstvu Norvežani su imali 1998. godine u Francuskoj, kada su stigli do 1/8 finala. Sada žele da naprave korak dalje.

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