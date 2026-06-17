UKRAJINSKA vojska nastavila je da gađa bespilotnim letelicama ruske rafinerije.

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Dronovi novije generacije pogađaju i skladišta goriva, kao i transportnu infrastrukturu.

Juče je dron pogodio veliku moskovsku rafineriju, potvrdio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin, dodavši da je Podmoskovlje napadnuto sa oko 60 ukrajinskih letelica. Na jugu Rusije, u Krasnodarskom kraju, ukrajinski dron je izazvao požar u naftnoj bazi u Krasnoarmejskom rejonu, pa je privremeno zatvorena železnička stanica Poltavska.

U Jaroslavskoj oblasti u gradu Ribinsk specijalne ekipe nastavljaju da rade na sanaciji posledica napada ukrajinskih dronova na tamošnju rafineriju. Gubernator ove oblasti Mihail Jevrajev kaže da je dron izazvao požar koji je bio toliki da su ga gasili dva dana. U Jaroslavskoj oblasti su krhotine dronova pale na rezervoare goriva. Slaba je uteha što je veliki broj dronova oboren, planuo je požar koji se dugo nije mogao ugasiti.

Nedavno je sa oko 50 dronova gađana rafinerija u Volgogradu. Ruski PVO je uspeo da većinu obori ali su delovi jednog pali na rafineriju i izazvali požar. Srećom, žrtava nije bilo.

Izbori za Dumu u septembru Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se raspisuju izbori za poslanike Državne dume za 20. septembar. Kako je navedeno, na ovim izborima će prvi put učestvovati stanovnici Donbasa i Novorosije, teritorija koje je Rusija pripojila posle referenduma 2022. godine, a čije pripajanje Ukrajina i deo međunarodne zajednice ne priznaju. Očekuje se izbor oko 20.700 poslaničkih mandata i drugih izbornih funkcija. Izbori za poslaničke domove zakonodavnih organa ruskih regiona planirani su u 39 subjekata Rusije.

Prethodno su Ukrajinci dronovima gađali i rafineriju u Kaluškoj oblasti. Zapaljena su tri rezervoara sa dizelom i jedan rezervoar mazuta. Vatrogasne ekipe su uspele da ugase požar, a žrtava nije bilo. Takođe je gađana naftna baza u mestu Rovenki u Luganskoj oblasti američom raketom ATACMS. Predsednik Luganske narodne republike Leonid Pasečnik je izjavio da je poginulo četvoro ljudi a osmoro ih je ranjeno.

U Sevastopolju, koji je bio pod učestalim napadima dronova, veliki su redovi za benzin. I u Krasnodarskom kraju poslednjih dana su na nekim pumpama takođe nestašice. Na Krimu Ukrajinci gađaju magistralni put "Novorosija", kojim su cisterne dovozile gorivo na poluostrvo.

Zbog napada dronova na rafineriju u Nižnjekamsku i u Tatarstanu je nastao problem sa gorivom. Posle napada na rafineriju u gradu Nižnekamsku su se stvorili redovi na benzinskim pumpama kompanije "Tatneft" i do večeri su potršene sve količine benzina i dizela. Zbog toga su u Tatarstanu uveli ograničenja na prodaju goriva, saopštio je predsednik Rustam Minihanov.

Civili ih ne zanimaju Ruski ambasador Rodion Mirošnik, koji prati stradanja civila u ovom ratu, u izveštaju saopštava da je od 8. do 14. juna od napada ukrajinskih dronova poginulo 29 civila, a povređeno je 225 ljudi, od kojih je 12 maloletnika. Ali, podaci o stradanju civila na teritoriji Rusije zapadne političare i medije ne zanimaju.

I u Sankt Peterburgu su počela ograničenja u prodaji benzina. Na većini pumpi prodaju najviše po 20 litara na jedno vozilo. U Lenjingradskoj oblasti je dva puta napadnuta

dronovima velika rafinerija u Kirišiju. Na severu u Arhangelskoj oblasti prvi su osetili krizu vlasnici privatnih benzinskih pumpi.

Eksperti kažu da se još ne može govoriti o krizi, ali je nesporno da se problem širi, jer se povećava obim napada ukrajinskih dronova.