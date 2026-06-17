"PTICE SU POSETILE 'BORDEL'" Mađar podelio jezive snimke sa fronta - Ruska baza u Donjecku pretvorena u pepeo, ali to nije sve (VIDEO)
KOMANDANT bespilotnih sistema ukrajinske vojske Robert Brovdi, poznatiji pod kodnim imenom "Mađar" podelio je snimke sa fronta i najnovija razorna dejstva dronova ili "ptica" kako ih on naziva.
- Ptice SBS posetile su hab pod nazivom „Bordel“ u Donjecku (leglo i skladišta jedinica „Somali“, „Rubikon“ i 9. omsbr 51. armije).
Kakav je život u „hrobačnji“, takvi su i bordeli.
Među brojnim ciljevima Ptica SBS tokom noći 15/16. juna u operativnoj dubini neprijatelja našli su se: PVO sistem „Osa“, pet obalskih radara na Krimu, skladišta naoružanja, vojne tehnike i radionice za dronove, privremene tačke razmeštaja ljudstva, logističko kretanje tereta i kopnenih robotskih sistema („hrobaka“) u pravcu fronta i drugo.
- PVO sistem „Osa“, naselje Spartak, Donjecka oblast.
- Hab „Bordel“ (baza jedinica „Somali“, „Rubikon“ i rukovodećeg sastava 9. omsbr 51. armije), grad Donjeck.
- Sklonište sa naoružanjem i vojnom tehnikom jedinice 72. omsbr 3. armijskog korpusa, naselje Debaljcevo, Donjecka oblast - navodi se u objavi na instagram stranici Mađara.
Dodatni udari su položaji operatera dronova u Rozdolu, Zaporoška oblast, kao i radionica za dronove za teške bespilotne letelice u Sokolohirsku, Luganska oblast, koju koristi ruska 14. diverzantsko-izviđačka jurišna brigada.
U Mariupolju, operateri iz 413. puka Raid napali su skladište bespilotnih letelica koje pripada ruskoj 60. motostrelaškoj brigadi 5. armije.
Ukrajinske snage su takođe ciljale logistički transport preko Luganske, Donjecke i Hersonske oblasti u koordinisanim operacijama u kojima su učestvovali 20. odvojena brigada bespilotnih sistema K-2 i bataljon „Wormbusters“ 414. brigade, preneo je Ukrinform.
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