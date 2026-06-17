PRENOS, AUSTRIJA - JORDAN: "Pao" gol za TV špice
Fudbaleri Austrije igraju sa Jordanom, a meč možete uživo da pratite na portalu "Novosti".
AUSTRIJA - JORDAN (prvo poluvreme u toku) 1:0 (Šmid 21')
45+4 KRAJ PRVOG POLUVREMENA
45+1' Altamari je pobegao čuvaru, šutirao ka golu Austrije, tik pored stative.
45' Igraće se još četiri minuta u nadoknadi.
34' Opasno je bilo pred golom Austrije. Musa Altamari je šutirao, dobro reaguje odbrana Austrije.
30' Malo je nedostajalo da Kalajdžić stigne do lopte, ali dosta sreće za Jordan.
22' VELIKA ŠANSA! Jordan je bio u prilici, prečku je pogodio Ali Olvan.
21' GOL, AUSTRIJA! Kakav udarac Romana Šmida. Raspalio je po lopti sa preko 20 metara. Previše prostora je ima, a gol koji je postigao je za TV špice.
20' Šutirao je sada Kalajdžić, preko gola. Međutim, bio je ofsajd.
17' Al Fakuri je bio tako blizu gola, ali Šlager je odlično reagovao. Bio je blizu toga da postane prvi fudbaler Jordana u istoriji koji se upisao u strelce.
14' Pokušao je Kalajdžić da proigra Šmida, ali bezuspešno.
3' Hadad se našao u dobroj prilici, pogodio je spoljni deo mreže.
1' Počela je utakmica.
UOČI MEČA
Poznati su i sastavi:
Austrija (3-4-2-1): A. Šlager – Alaba, Lenhart, Poš – Lajmer, Mvene, Sejvald, K. Šleger – Sabicer, Šmid – Kalajdžić.
Jordan (5-4-1): Abulaila – Hadad, Abu Taha, Nasib, Al Arab, Abualnadi – Tamari, Al Rašdan, Al Ravabdeh, Al Fakuri – Olvan.
Duel se igra na Levi stadionu u Santa Klari, a glavni arbitar biće Dahane Beida iz Mauritanije.
Podsetimo, u prvom duelu "J" grupe Argentina je slavila 3:0 protiv Alžira.
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