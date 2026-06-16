SRBIJA USKORO POSTAJE "BALKANSKA ŠVAJCARSKA": Analitičari: "Vučić maestalno vodi Srbiju!"

POSLEDNjIH nedelja predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, intenzivirao je diplomatske aktivnosti, od posete Kini, preko učešća na samitu u Tivtu i sastanaka sa evropskim zvaničnicima, do posete Gruziji, čime se dodatno jačaju međunarodni odnosi i pozicija Srbije na globalnoj sceni.

Foto: Predsedništvo Srbije

Analitičari smatraju da ove aktivnosti predstavljaju nastavak aktivne spoljne politike usmerene na jačanje mreže partnerstava i pozicioniranje Srbije kao važnog i stabilnog međunarodnog aktera.

Politički analitičar Ognjen Karanović rekao je da "sve što predsednik Srbije Aleksandar Vučić preduzima, da li u oblasti unutrašnje politike ili na spoljnopolitičkom planu, nije simboličkog karaktera".

- Svaki potez, svaki korak ima suštinsko značenje i utemeljen je u interesima Srbije i volji Srbije da očuva svoju suverenističku poziciju i suverenističku politiku koju je osmislio, koju je kreirao, koju razvija i vodi predsednik Aleksandar Vučić sa svojom administracijom. U tom kontekstu moramo posmatrati i posetu Gruziji - započeo je svoju analizu Karanović.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Govoreći o Gruziji, on je rekao da je Gruzija zemlja koja već ima iskustvo sa obojenom revolucijom i pritiscima sa Zapada, ali da teži, kao i Srbija, da se vodi svojim državnim interesima.

- Gruzija je prijateljska zemlja Srbiji, odnosno zemlja koja poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, koja se nalazi, ako hoćete, u veoma sličnoj poziciji kao Srbija, uklještena između volje dva velika geopolitička bloka, ali koja, sa druge strane, vodi suverenističku politiku, oslanja se na sopstvene resurse, neguje bliske istorijske veze sa Ruskom Federacijom i ne dozvoljava bilo kakvim uticajima sa strane, pa dolazili oni i iz Evropske unije ili sa Zapada Evrope, da utiču na tu njenu politiku. Gruziju su još pre 20 i više godina pokušali da poljuljaju isti centri moći koji vode obojene revolucije u Srbiji i inostranstvu. Gruzija to nije dozvolila. Možemo mnogo od njih da naučimo kad je reč o borbi protiv obojene revolucije, kao i oni od nas sada. Oni su to prošli ranije i to mnogo teže, s mnogo težim ožiljcima i ranama koje su se teško zacelile - ocenio je Karanović za "Novosti".

Foto: Privatna arhiva Ognjen Karanović

On je potom rekao da i Srbija vodi suverenističku politiku, oslanjajući se na sve geopolitičke centre moći.

- Sjedinjene Američke Države, Ruska federaciju, tu je i NR Kina, s kojom imamo čelično prijateljstvo koje ćemo negovati i u budućnosti, naročito u pogledu ekonomskih odnosa, a iznad svega u pogledu istinskih, iskrenih veza koje krase srpski i kineski narod. Dakle, i u oblasti politike i u oblasti diplomatije Srbija stoji čvrsto. Neguje dobre odnose sa Istokom, ali ostaje i na putu evropskih integracija. Zato ima podršku vodećih ličnosti, vodećih državnika, kako u Briselu, tako i širom evropskih zemalja, ali i sveta. Ugled Srbije ne samo da nije narušen, već je mnogo jači i podignut na viši nivo - kazao je Karanović.

On se osvrnuo i na nedavni Samit EU - Zapadni Balkan u Tivtu.

- Videli smo da je Aleksandar Vučić u Tivtu bio prava zvezda. Zato što je on jedini državnik koji može da poveže sve geopolitičke interese, sve geopolitičke centre moći. On ih spaja u jednu celinu upravo na prostoru Srbije, a cilj nam je da se njihovi ekonomski interesi pretoče kod nas jer od toga možemo da imamo koristi. Dok istovremeno ljubomorno čuvamo svoju suverenističku poziciju, i to kao jedna, demografski mala, zemlja. I taj suverenizam je naš princip. To je i bio smisao Vučićevog učešća na Samitu EU u Tivtu i to su potvrdili vodeći evropski državnici. To je ono što su u toku obojene revolucije blokaderske snage podstaknute iz inostranstva želele kod nas da sruše - smatra Karanović.

Na kraju je prognozirao da će ovakva politika predsednika Vučića biti dodatno proširena u toku leta.

- To će nesumnjivo biti početkom strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa ciljem da sa Sjedinjenim Državama izgradimo strateško prijateljstvo i strateški sporazum. I onda će Srbija u svakom smislu postati balkanska Švajcarska, i to sa dosta moćnijim oružanim snagama i sa dosta moćnijom ili bolje pozicioniranom vojno-političkom bezbednošću, što omogućuje Srbiji da ne dozvoli da bilo ko u budućnosti napadne njen suverenitet i njen integritet - zaključio je Ognjen Karanović.

Politički analitičar Rajko Kapelan iz Centra za društvenu stabilnost složio se s našim prethodnim sagovornikom i izneo mišljenje da Aleksandar Vučić, od kad je na čelu Srbije, "vodi politiku srpskih interesa".

- Kroz istoriju se takva spoljna politika pokazala najbolja za nas. Prirodan put za Srbiju je evropski put, zbog geopolitike, geografije, a pre svega ekonomije. To, naravno, ne isključuje, kako mnogi žele da predstave, saradnju i dobre odnose sa Ruskom Federacijom, sa Narodnom Republikom Kinom, sa Angolom, Gruzijom... To je suština politike srpskih interesa – da možemo sa svima da pronađemo zajednički jezik o određenim oblastima i da sarađujemo na obostranu korist - izjavio je Kapelan.

Potom je dodao:

- Za ovakvu politiku manevarski prostor je izuzetno sužen, pogotovo od početka sukoba u Ukrajini, ali Aleksandar Vučić maestralno vodi Srbiju, uspevajući da sačuva naše državne i nacionalne interese i da iz svih ovih odnosa izvuče velike benefite za naš narod - kazao je Kapelan.

Foto: Skrinšot Instagram/rajkokapelan Rajko Kapelan

I Kapelan se osvrnuo na protekli Samit EU u Tivtu i rekao da je ovaj sastanak pokazao da našeg predsednika cene svi važni svetski lideri.

- Pored izuzetno dobrih odnosa sa Rusijom i Kinom, čuli smo od predsednika Makrona i kancelara Merca optimistične poruke kad je reč o Vučićevoj politici i našem putu ka Evropskoj uniji. To su glavne poruke iz Tivta i one ohrabruju. A to je samo još jedna potvrda da je baš ovakva spoljna politika najbolja za Srbiju i da je moguće voditi takvu politiku uprkos brojnim pokušajima da nas svrstaju na neku od strana. Mi moramo ostati na našoj strani - jasan je Kapelan.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Politički analitičar Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost ocenio je da je poseta Vučića Gruziji nastavak intenzivne diplomatije i jačanja strateških partnerstava Srbije.

- Poseta predsednika Vučića Gruziji nastavak je široke i intenzivne diplomatske aktivnosti ka otvaranju novih i očuvanju postojećih strateških partnerstava, kako bi se u narednoj dekadi Srbija još bolje pozicionirala kao predvidiv i stabilan faktor u ovom delu Evrope i pouzdan saveznik svim dobronamernim i prijateljskim državama s kojima želi da razvija što tešnju saradnju - rekao je Todorov za "Novosti".

Foto: privatna arhiva Đorđe Todorov

On je naglasio da je razvoj prijateljskih odnosa važan i kao priprema za EKSPO, koji treba da doprinese dodatnom pozicioniranju Srbije kao investicione, kulturne i turističke destinacije, ali i jačanju privrede.

- Ovako snažan i dinamičan razvoj prijateljskih odnosa veoma je značajan i kao priprema za održavanje međunarodne izložbe EKSPO, koja treba da bude kruna jednog novog pozicioniranja i rebrendiranja Srbije kao privlačne investicione lokacije, ali i kao kulturne, sportske i turistički atraktivne lokacije za sve vidove infrastrukturnih, privrednih i turističkih aktivnosti koje osnažuju domaću ekonomiju, stvaraju pozitivan privredni ambijent i podstiču sveukupan društveni rast - naglasio je Todorov.

Predsedništvo Srbije Analitičar Novak Došen, iz Unije mladih SNS-a, kazao je da Srbija na čelu s predsednikom Vučićem "vodi stratešku, odgovornu, državotvornu, ali i ofanzivnu spoljnu politiku".

- Takva politika donosi vidljive rezultate. Srbija danas ima jasan spoljnopolitički cilj, a to je članstvo u EU, što potvrđuju i naši intenzivni kontakti s najvišim evropskim zvaničnicima, kao i očekivanja da u bliskoj budućnosti dođe do otvaranja Klastera tri. Značajan podsticaj tom procesu predstavlja i francusko-nemački non-pejper, a država aktivno radi na sprovođenju neophodnih reformi - objasnio je Došen.

Foto: privatna arhiva Novak Došen

Kazao je da učešće predsednika Vučića na samitu u Tivtu i njegovi susreti s evropskim liderima pokazuju da je Srbija "pouzdan partner, posvećen regionalnoj stabilnosti, saradnji i evropskoj budućnosti".

- Istovremeno, naša zemlja ne odustaje od razvijanja bliskih odnosa s drugim važnim svetskim akterima, što je odlika ozbiljne i suverene države. Da je Srbija danas uvažena i na Istoku i na Zapadu, pokazuje i činjenica da je predsednik Vučić u Kini odlikovan najvišim državnim priznanjem od strane predsednika Si Đinpinga, dok ga je u svojim javnim nastupima citirao predsednik Donald Tramp. To je najbolja potvrda međunarodnog ugleda koji je Srbija izgradila u prethodnim godinama - precizirao je naš sagovornik.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Govoreći o Vučićevoj poseti Gruziji, Došen je istakao njen "konkretan politički i ekonomski značaj".

- Pre svega, reč je o jačanju političkih savezništava, unapređenju ekonomske saradnje i širenju međunarodne mreže partnerstava Srbije. Takođe, ovakve posete doprinose međusobnoj podršci u međunarodnim organizacijama i dodatno učvršćuju poziciju Srbije kao pouzdanog, stabilnog i uvaženog partnera na međunarodnoj sceni - zaključio je Došen.

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