PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji. Drugog dana posete predviđeni su brojni važni sastanci i aktivnosti.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić se obraća iz Tbilisija

O poseti Gruziji

- Imali smo važan da, razgovore sa Kobahidzeom, šefom gruzijskog parlamenta, juče sa predsednikom, večeras je večera u organizaciji predsednika Gruzije. Žele domaćini da nam pokažu i poljoprivredne kapacitete, pa sutrap olako nazad. Veoma sam zadovoljan dosadašnjim tokom posete, razgovarali smo o svim ključnim temama, od EU integracije, do bilateralne saradnje, očekujem potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini do sredine oktobra, kada se nadam i poseti Kobahidzea Srbiji, da će doći na Sajam vina.

- Sve veći je broj srpskih turista, čak sam sreo četvoro ljudi ispred hotela, nadam se da će se lepo provesti u ovoj inspirativnoj zemlji. Uvećali smo našu razmenu u prva 4 meseca, oni su naši prijatelji, međusobno ćemo se održavati u međ. organizacijama, važan je bio i sastanak sa patrijarhom Šiom, jer crkva ovdei ma veliki ugled.

- Ovo je prva predsednička poseta Tbilisiju, pre 31 godine smo otvorili i uspostavili diplomatske odnose.

O NIS-u

- Očekujem da ćemo dobiti još 15 dana za NIS, poslednjih 15 dana produženja iz Vašingtopna. Ovo su moji kontakti koji mi kažu da će tako biti danas. Oprostiće mi ljudi u Srbiji ako pogrešim, ali ono što sam ja dobio kao dojavu je da će biti još 15 dana produženje. Nadam se da će ruska strana prihvatiti sporazum, da li će, ili ne, videćemo.

O ulasku u EU i izjavi Marte Kos

- Marta Kos je govorila o zaštitinim klauzuluma, ona nije rekla tako, ona je pomenula i 5 i 10 godina, pre tih 15, za ulazak u EU, da budemo sasvim fer, iako dobro znate šta mislim o njoj. Razgovarao sam o tome na ručku sa Kobahidzeom. Video sam da nisu ni Ukrajinci ni neki drugi presrećni zbog toga, video sam oštru reakciju Papuašvilija ovde. Moja reakcija ne bi bila oštra, baš zato što znam da su hteli nas u Evropi brže, mogli su to da urade i pre 5 ili 10 godina. Ne obmanjujem građane Srbije i govorim im šta je realnost, ako psotoji nešto zašto bi se zahvalio Marti Kos, to je što je otvorila oči drugima.

- Osim što traže sve od vas, da se uskladite sa spoljnom politikom, da budete član i deo ekonomskog tržišta, sad polako, kada su nam rkeli kako stvari stoje. Ovo nama pruže i donekle veću slobodu u našem ponašanju i odnosu prema drugima. To ima ne lakih stvari, ali i ne nužno loših. Moramo se koncentrisati na sopstveni rast. Ako smo u stanju da ispregovaramo sa J. Korejom ugovor o slobodnoj trgovini, ako smo uspeli pre toga sa Kinom, mi pravimo važne kanale.

- Danas sam i juče naučio mnoge stvari koje želim da prenesem članovima Vlade kako da povećaju rast, ali moramo više da radimo. Naši ljudi mislim da žele da žive bolje, jeftinije lekove, uspešniej zdravstvo, da naša industrija radi. To su stvari na kojima treba da radimo, a treba da razumemo situaciju oko sebe da pročitamo nalaze G7, šta se desilo u Persijskom zalivu, jer stvari više neće biti iste, da su najveće sile sveta porazile Iran, jer to nije tačno. Iran nije poražen, to svako treba da uzme u obzir i uticaće na politiku. Na Bliskom istoku treba gledati situaciju kako će da se dešava, mislim da neće ovo biti dugoročno primirje, to je moja procena.

- Ukrajina Rusija nije blizu kraja, mnogo problema, svi se bave vojnim sajmovima, ko može da napravi najbolje i najjeftinije oružje. Treba racionalno pristupiti izjavi Marte Kos, da će biti članice prvog reda, i članice drugog reda. Jer može da se desi nekad da članice drugog reda psotanu članice prvog, a da ove prveb ude baš briga gde su.

- Čuo sam da je lider jedne zemlje EU kaže da ne može Slovačka sa 5 milioan da donosi odluku o 450 miliona. Zato nikome neće davati pravo veta, osim onima koji su njihova marioneta i potpuno poslušni. Ovako im ne daju pare, ne daju im da odlučuju u njihovo ime, ali to nama daje više slobode i manje vezane ruke. Ne vidim to na ragičan način, potrebne su nam otvotene granice i slobodno tržište.

O tome da će da zaustavlja CG na putu ka EU

- Ne želim da zaustavljam CG na putu ka EU. Svako ima svoje snove, hteo sam pre 12 godina da smanjim zaostatak za Cg. 50 posto su bili ispred nas 2014, danas je Srbija ispred njih. Po prvi put u istoji smo pretekli CG, i značajno BiH. bavio sam se životnim standardom i to je moj posao, da želim da kažem da je Kosovo nezavisno i da uvopimo sankcije Rusiji, bili bismo primljeni pre 10 godina. Mi nismo hteli dau radimo ono što su svi drugi hteli da urade. Mi smo pravili svoj izbor, hteli smo da čuvamo svoju zemlju, Kosovo, svoje nebo. Što se njih tiče, kada su ušli 2017. u NATO, jesam li srećan? Čestitam ako ste vi, ne morm ja da budem srećan. Ulazite u EU? Čestitam, ali nisu sve članice u boljoj poziji nego mi. Imamo bolju ekonomiju, plate i penzije nego oni. Sad ćemo jednu po jednu zemlju da sustižemo, to je naš posao. Svako bira načine kojima će da dođe do ostvarernje svogh cilja.

- Oni hibridni rat protiv Srbije na dnevnom nivou. To je ono šđto su radili danas, juče, mešavina različitih pritisaka, ucena, dovoljno je da vidite šta rade njihovi mediji svakog dana, ne psotoji druga tema nego Vučić i Srbija. Sve je obrnuto od onogaš to govore, ne mogu dap odnesu činjenicu da ih je Srbija pretekla i po platama i svemu drugom. Mi smo 57,1 izvoza ZP u Eu, a svi ostali manji od 43 posto. Mržnja koju sipaju svakoga dana prema meni i Srbiji, zato što Srbija grabi krupnim koracima. Smeta mi kada kriminalno delovanje je izmešano sa institucionalnim i medijskim ,ali njihov izbor.

O N1

- Što se tiče N1, oni ne žele da im budem gost, iz jednog suštinskog razloga, jer njihovi gledaoci koji krosite njihovep latform,e žive u mehurima od sapunice pravljenim od mehura, ne može da mi kaže da ovo što iznosim nisu činjenice, o putevima, prugama... Postoji još jedan razlog, tada bi bilo potpuno jasno da oreol profesionalaca istinuljubivih ljudi padne sa njihove glavnje. Sve su zasnivali na lažimo, od zvulčnog topa, Jovanjice, Sarajevo safarija, sve. Od toga dođemo, VGučić je lud, prevazišao je sebe. Što sam ludak? Što sam pomislio da pozovem zemlje kandidate da dođu u Beograd. Što vam smeta to, trebalo bi da vas raduje. ALi morate da prestavite sve kao potez čvoeka koji nije Srbin, koji je ubica, a zato što nemate niejdan argument, ne možete dap obedite istinu i morate da se služite lažima i ničim više.

O skupu 27. juna

- Zato pozivam sve građane 27. da dođu na jedan skup, svi će imati prava da glasaju za ideje programe, planovei uvažićemo mišljenje ljudi koji su tu. Objavićemo rezultate glasanja, imaćemo 15 tema, imaće prava 5 da zaokruže, a onda ima pravo da dopiše po jednu novu. Napisao bih 2 stvari, tržio bih više rada, psovećenosti i tražio bih da smanje aroganciju, bahatost, rotacije, preskupa zimovanja. Da malo saslušaju narod i brinu o ljudima.

O istraživanju i ulasku Srbije u EU

Na pitanje o istraživanju o ulasku u EU da bi 56,4 % građana Srbije glasaalo za ulazak u EU, ali da većina veurje da BRisel ne želi Srbiju, Vučić jke uptiao koji je to Centar za evropsku politiku.

- Ja sam video drugačije istraživanje, učiju metodologiju verujem. Ovo 56,4 moraju da vam kažu da je opredeljenih, pa da vam kažu koja je sigurnost, mnogo tu stvari ima, pa kako oni znaju kako bi ko pozvao ljude da glasaju za jednu stranu. Ima više nepoznatih nego što oni zamišljaju, ali ne radi se to tako.

- Vašington će pomalo da smanjuje prisustvo svojih trupa, drugi će da drže na istom nivou, suštinski se tu neće mnogo promeniti. Molio sam predstavnike NATO da obezbede sigurnost, iako te sigurnosti suštinski nema, al ida obezbede koliko toliko naše svetinje, psoebno na severu, a posebno na enklavama drugim na KiM, gde se Kurti iživljava nad njima. Nadam se da će to učiniti u narednom periodu.

Vučić na ručku koju je u čast delegacije Srbije priredio predsednik Vlade Gruzije Irakli Kobahidze

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na ručku koju je u čast delegacije Srbije priredio predsednik Vlade Gruzije Irakli Kobahidze.

- Sa premijerom Iraklijem Kobahidzeom nastavio sam razgovore u nešto opuštenijoj i neformalnijoj atmosferi, uz priliku da se upoznam sa bogatom gruzijskom gastronomijom i tradicionalnim specijalitetima po kojima je ova zemlja nadaleko poznata.

Zahvalan na srdačnom gostoprimstvu i pažnji koju su domaćini ukazali delegaciji Srbije tokom ove posete. Verujem da upravo ovakvi susreti dodatno doprinose međusobnom razumevanju i jačanju prijateljskih veza između Srbije i Gruzije, a radujem se prilici da premijera Kobahidzea uskoro ugostimo u Beogradu - naveo je Vučić na Instagramu.

Vučić se upisao u knjigu počasnih gostiju u zgradi parlamenta u Tbilisiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, upisao se danas u knjugu počasnih gostiju u parlamentu Gruzije, ističući da dve zemlje, povezane dubokim poštovanjem suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava, nastavljaju da grade mostove poverenja i saradnje.

"Posebna je čast i privilegija posetiti Gruziju, zemlju duboke istorije, bogate kulture i neverovatnog napretka. Povezane dubokim, zajedničkim poštovanjem suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava, naše nacije nastavljaju da grade mostove poverenja i saradnje. Ova poseta predstavlja snažan dokaz trajnog prijateljstva između Republike Srbije i Gruzije", upisao je Vučić u knjigu počasnih gostiju, posle sastanka sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem.

Vučić se sastao sa predsednikom Parlamenta Gruzije Papuašvilijem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, sastao se danas sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, u zgradi Parlamenta u Tbilisiju.

Po završetku sastanka u Parlamentu, predsednik Vučić i delegacija Srbije posetiće region Kaheti.

- Otvoren i prijateljski razgovor sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem o daljem unapređenju odnosa Srbije i Gruzije, posebno kroz jačanje parlamentarne saradnje i češću razmenu na svim nivoima. Uveren sam da parlamentarna saradnja može dati dodatni zamajac ukupnim odnosima naših zemalja, boljem povezivanju institucija, privreda i građana Srbije i Gruzije. Posebno smo razgovarali o značaju očuvanja mira, stabilnosti i poštovanja međunarodnog prava, kao i o iskustvima naših zemalja na evropskom putu. Povezani dubokim zajedničkim poštovanjem suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava, naše države nastavljaju da grade mostove poverenja i saradnje - napisao je Vučić.

Obraćanje Vučića i Kobahidzea

Nakon što je završen sastanak delegacija Srbije i Gruzije, predsednik Vučić i premijer Kobahidže su se obratili javnosti.

Prvi se obratio premijer Gruzije.

Kobahidže je istakao da Srbija ima odličnog lidera, koji čini sve od sebe da zaštiti zemlju i da mu je najveća čast da ugosti Vučića.

- Ovo je orva predsednička postea predsednika Srbije Grzuji i uveren sam da će biti podsticaj zemljama da prodube odnose. Srbija i Gruzija uživaju poštovanje i dugu tradiciju između naroda i morao bih istaći posebna zalaganja Vučića da od Srbije napravi zemlju koja na stabilan način vodi računa o kulturnom nasleđu - rekao je Kobahidze.

Foto: Printskrin Tanjug

Zahvalio je Vučiću na tome što podržava suverinitet Gruzije i dodao da Gruzija snažno podržava terirolijanli integritet Srbije.

- Drago mi je što smo razgovarali o ključnim temama za našu zajendičku budućnost i što ćemo intenzivirati bilateralne posete i od velikog je značaja odluka Vučića da se otvori ambasada u Gruziji - rekao je on.

Kobahidze je istakao da će posle realizacije dogovora biti potpisan ugovor o slobodnoj trgovini kako bi se produbila saradnja između Gruzije i Srbije.

- To podiže odnose na novi nivo - rekao je on.

- Tokom razgovora smo pričali i o evropksim integracijama i imamo zajedničke izazove i u tom smislu je važno da imamo razmenu iskustava. Uveren sam da ovi sastanci unapređuju odnose i stavraju kontakte. Zahvalnost Vučiću što je posetio Gruziju i na tome što na pruža konstantu podršku - rekao je Kobahidze.

Obraćanje Vučića

Predsednik Srbije je na početku obraćana rekao da je srećan što posle više od 30 godina diplomatksih uspotavljanja odnosa Srbije i Gruzije on ima čast da bude prvi predsednik koji je posetio ovu zemlju.

Rekao je da Gruziju doživaljava kao bratsku državu.

Foto: Printskrin Tanjug

- Velika je čast što me primio i nj.s. patrijarh Šiu Treći od koga sam mogao mnogo da naučim o našim bratskim vezama i mnogot otga iz istorije... Hvala vama na tome što uvek i na svakom mestu, gde god da smo se sastajali, uvek smo razumeli politiku jedni drugih. Koliko sam zadovoljan rezultatima Srbije, ponosan sam na to šta ste vi uradili. Ćestitam na tome. Od 2012. do danas je Gruzija napravila neverovatne rezultate. To govorim zbog ljudi u Srbiji, ali i Gruziji koji misle da bi se to dogodilo ko god da je na vlasti, pa ne bi... Gruzija u prvom kvaratlu ima 8,2 % stopu rasta, ne postoji ništa slično u Evropi. Mi se hvalimo sa 3,2%, Gruzija ima 8,2, razume li neko kolika je to razlika i koliki je to napredak - rekao je Vučić.

- Govorimo o trendu i naglom usponu, i o stavrima koje su uradili u poslednjoj deceniji, potrudićemo se da učimo od vas... - kazao je Vučić te dodao da kada vidi u šta sve Gruzija ulaže lakše shvata na kojim stavkama Srbija treba da poradi.

- Želim da čestitam Gruziji što štiti nezavisnost i stav na sopstveno mišljenje, i verujem da veliki broj ljudi sa radošću posmatra šta se u Gruziji dešava. Bilateralni odnosi su sve bolji, imamo 34,6 zabeležen je rast bilateralne trgovine, posebno u turizmu od uspostavljanja leta Tibilsi-Beograd, sve veći broj je naših turista u Gruziji, ali i očekujemo njihove turiste u Beogradu u Srbiji, ali i poslovnih ljudi - kazao je Vučić.

Predsednik je dodao da su razgovarali o važnim dokumentima, i da će premijer Kobahidze naći vremena da pre sajma "Vajn vižn" dođe u bilateralnu posetu Boegradu i da se potpiše ugovor o slobodnoj trgovini.

- Taj ugovor bi bio temelj našeg ubrzanog razvoja i mislim da je sve završeno, samo 2-3% ukupnog ugovora da se privede kraju, predtavimo ljudimo i kažemo kakve sve benefite možemo da imamo do trgovine između naših zemalja - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je zahvalan na donošenju odluke što će Gruzija uzeti učešće na Ekspu 2027, te dodao da se nada da će videti brojne sportiste i muzičare i biznismene i političare koji će posetiti Srbiju 2027.

Foto: Printskrin Tanjug

- Neparna je godina, pa to nije godina Olimpijade, pa će to biti najveći događaj u svetu sa najvećim brojem ljudi u 2027. godini. Važno je da otovirmo ambasadu, i verujem da ćemo uskoro otovoriti našu amvbasadu ovde u Tbilisiju i da će Gruzija otovoriti svoju ambasadu u Beogradu - rekao je predsednik i dodao da su pričali i o evropskim integracijama.

- Bićemo od pomoći jedni drugima... Razmatrajući i gledajući šta su interesi Srbije i Gruzije. Verujem da smo kroz razmenu ineteresa došli do zaključaka i jedni i drugi. Između nas postoje važne emocionalne veze, vaši manastiri i rkve postaju značajno odredište za ljude iz Srbije, vidim da sve veći broj dolazi u ski rizorte, što me iznenadilo, vinski turizam takođe. Želim da obavestim građane Gruzije da je Beograd jedna od najboljih "siti-brejk" destinacija u Evropi i da će tamo da se osećaju kao kod svoje kuće, te da imamo i skijališta, predivne banje i veličanstvena jezera - rekao je predsednik Vučić.

- Želim vam mnog uspeha u budućnosti. Uprkos svim pokušajima mnogih sa starne da Gruziju sruše, umanje kapacitete, Gruzija je uspela nešto to niko nije. Imati takau stopu rasta i rast domaćeg bruto proizvoda, gotovo neverovatno, ja vam čestitam na tome. Ne mogu da kažem da pomalo i ne zavidim, ali ću gledati da ono što su bile uspešne stvario koje ste napravili kopiram u svojoj zemlji i da iste takve mi napravimo. Hvala na gostoprimstvu, nadam se da ćete se vi u Beogradu osećati baš onako kako se ja osećam ovde. Hvala i neka živi prijateljstvo srpskog i gruzijskog naroda - rekao je Vučić.

Počeo sastanak delegacija Srbije i Gruzije u Tbilisiju

U zgradi Vlade u Tbilisiju počeo je sastanak delegacija Srbije i Gruzije, a sastanku prisustvuju predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Gruzije Irakli Kobahidze.

Sastanku prisustvuju i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Prethodno je održan tet a tet sastanak Vučića i Kobahidzea, a očekuje se i zajednička konferencija za medije na kojoj će se njih dvojica obratiti.

Oglasio se predsednik Vučić

Predsednik se oglasio posle sastana sa Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom Vlade Gruzije, u zgradi Vlade u Tbilisiju.

- Zahvalan premijeru Kobahidžeu na srdačnom dočeku i razmeni mišljenja o daljem jačanju bilateralnih odnosa, ekonomskoj saradnji, novim poslovnim inicijativama, povezivanju kroz saobraćaj, turizam, kao i o globalnim i regionalnim izazovima.

Uveren sam da je pred nama period još konkretnije saradnje, većeg prisustva naših kompanija, snažnijeg političkog razumevanja i prijateljstva koje donosi korist građanima obe zemlje - naveo je predsednik na Instagramu.

Plan i program drugog dana posete

Posle ovog sastanka biće održan i sastanak delegacija dve zemlje, u prisustvu predsednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika.

Predsednik Vučić zatim će se sastati sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, a nakon toga posetiće region Kaheti.

U delegaciji Srbije koju predvodi predsednik Vučić su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Podsetimo, prvog dana zvanične posete, u ponedeljak, predsednik Vučić se sastao sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, kao i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom.

Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvančna poseta toj zemlji.



(Tanjug)