VUČIĆ BLOKADERIMA: Još jednom pozivam na dijalog jer je to dobro za njih, a i za sve

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić doputovao je rano jutros u Kinu gde na poziv kineskog predsednika Si Đipinga boravi u zvaničnoj poseti od 24. do 29. maja.

Foto: Novosti

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je odgovarao na pitanja novinra u Pekingu i osvrnuo se na nemile scene koje su se sinoć izazvali blokaderi u Beogradu.

- Ja bih još jedanput da ih zamolim da budu odgovorni, da pokušaju da budu ozbiljni i da se ponašaju onako kako se mi ponašamo. Kamere i novinari N1 su sve vreme bili pored Pionirskog parka. Niko im ružnu reč nije rekao, niko ih nije popreko pogledao. Sa druge strane su novinare Informera napadali na najbrutalniji mogući način. I gospođu Lazić i gospodina Savića. To govori i o razlici u pristojnosti, ali i u planovima, programima i u tome ko kako vidi Srbiju. Ja ih još jedanput pozivam na dijalog. Pozivam ih na dijalog, to je dobro za njih, to je dobro za sve nas. Ovak će na svakom skupu da imaju sve manje. Juče ih je bilo manje nego 28. a 28. manje nego 15. i svaki put će imati sve manje ljudi ma koliko se trufdili i ma koliko novca bilo za organizaciju skupova i bilo čega - rekao je predsednik Vučić.

BONUS VIDEO: