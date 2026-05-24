PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Pekinga.

Obraćanje Vučića:

Predsednik se na početku zahvalio na veličanstvenom dočeku. Zahvalio se što je primljen u vili u kojoj je bio primljen i ruski predsednik Putin.

- Hvala im na pažnji koju su posvetili poseti predsedniku jedne male zemlje i hvala na zastavama. Videli ste da su pakistanske, kineske i srpske zastave svuda okačene. Pakistanske zato što je njihov premijer u poseti Kini takođe. - rekao je Vučić.

- Večeras imamo posetu velikom kineskom zidu, ovo mi je deveti put, a još nisam posetio Kineski zid, a to je i bila želja domaćina. Od večeras nam kreću sastanci, a od sutra onaj najvažniji deo, pa ćemo da vidimo kako ćemo da završimo sutrašnji dan, a ja se nadam da će to biti od najvećeg značaja za našu zemlju.

Pitanja novinara

Predsednik je upitan i da prokomentariše Blumbergov tekst o odnosu Srbije i Kine i da je zbog toga blizu crvenih linija u očima EU nakon čega je Vučić istakao da nisu imali pametnija posla.

- Koji put to čitam, slušam, nagrabusiće, al samo što nisu. Nagrabusiće, al možda i neće. Blizu su, a tako daleko. I to već čitam deset godina po svakom pitanju.

Vučić je istakao da mu je prvo bilo zabranjeno da traži razgovore i dijalog sa Ruskom Federacijom.

- Zamalo i da mi zabrane da tražim dijalog i sa ljudima u našoj zemlji, sad još i da mi zabrane sa Kinom, pa najbolje da mi naprave spisak i listu želja sa kim smem a sa kim ne smem da se sastajem. Šta će nam uopšte onda predsednik? Hvala Blumbergu što me je obavestio i upozorio.

O komentaru Zelenskog i predlog Merca za proširenje EU

- Ja mislim da je važno što je nemački kancelar izašao sa nečim što je drugačije. Da li sam srećan, nisam. Za Ukrajinu je to mnogo bolji predlog nego za Srbiju. Bolje da nam se otvore karte i da razgovaramo objektivno nego da slušamo bajke.

O protestima

- Očigledno je da svi moraju da rade i da se ponašaju u skladu sa njihovim interesima, a kada to nije potpuno u skladu sa tim onda je tim gore po istinu. Kada sam tražio mogućnost da gostujem na N1 oni su rekli "ne može, nismo te zvali". To je zato što ne može da se čuje istina i drugačija reč. Sve vreme su pričali o objektinosti, a nikada je nije bilo. Zato je zastrašujuće ukoliko Ana Brnabić može 2-3 minuta da govori, dok oni pre toga govore 10 sati u isotm danu.

- Ja sam sinoć bio spreman da čestitam našim političkim protivnicima i da kažem da sam oduševljen kako je prošao dan. U sitnije provokacije, u sitnije napade na ljude u Pionirskom parku sve je bilo dobro dok se taj skup nije završio. Onda je postalo očigledno da je taj napad, odnosno, ti incidenti bili pripremani, unapred osmišljeni kao i uvek i da je nasilje njihova suština i njihova priroda.

- Hoću da ih zamolim da se ponašaju kako se mi ponašamo. Da pokušaju da budu odgovorni.Kamere i novinari N1 su sve vreme bili pored Pionirskog parka, niko im ružnu reč nije rekao. Niko ih nije popreko pogledao. Zato su novinare Informera napadali na najbrutalniji mogući način i gospođu Lazić i gospodina Savića. Ovako će na svakom skupu da ih ima sve manje. Juče su imali manje nego 28-og, a 28-og manje nego 15-og marta i svaki put će imati sve manje ljudi.

- Bile su različite procene, tri različite službe su dale od 30.5 hiljada do 34.3 hiljade. U te 4 hiljade su se kretale procene sve te tri službe. Sve je bilo demokratski do trenutka kada su policajcima počeli da razbijaju glave.Zato ih ja pozivan na dijalog. Taj dijalog njih može da predstavi kao nekoga ko učestvuje u političkom životu na odgovoran način i ko bi mogao da obavlja najvažnije državne funkcije u budućnosti. Ovako samo bez dijaloga sa pretnjama i ucenama su ljudi besni i ogorčeni. Mi smo sinoć imali mnogo povređenih policajca koji su stajali i trpeli napade kamenicama sa metar, dva, tri, udaljenosti. Dugo čekali topovske udare, baklje. Da sam zloban rekao bih vam, a što mislim da je pogrešno kada Vlada Đukanović to kaže političkim protivnicima, ali ljudi u SNS mogu da im budu zahvalni na svemu što su juče uradili.

- Predsednik je istakao da mu uskoro ističe mandat i da će možda da podnese ostavku.

- Ja neću da skraćujem mandat, kako je to Boris Tadić vas uspešno primoravao da prihvatite besmislenu formulaciju, ili podneseš ostavku ili si predsdnik do kraja mandata. Moguće je da ću uskoro da podnesem ostavku, tako da je moguće, upravu su, gotov sam.

- Što se tiče brojnosti, videćemo na Vidovdan. Mnogo važnije od brojnosti jesu poruke koje ćemo da damo građanima, planovi i programi.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Peking, a na aerodromu ga je dočekala ministarka nauke i tehnologije NR Kine Jin Heđun.

Time je Vučić, započeo petodnevnu zvaničnu posetu Narodnoj Republici Kini, na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga.

Zajedno sa predsednikom Vučićem u delegaciji su i supruga Tamara Vučić, kao i ministri u Vladi Srbije, među kojima su ministar finansija Siniša Mali, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministarka trgovine Jagoda Lazarević i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se predsednik Vučić sastati sa predsednikom Sijem i sa premijerom Li Ćijangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa.

Tokom posete biće potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama.

Predsednik Vučić je uoči posete izrazio uverenje da će ta poseta biti najznačajnija u njegovoj političkoj karijeri i najavio da će potpisati dve zajedničke izjave sa predsednikom Si Đinpingom i najmanje još 33 sporazuma, navodeći da je dogovoreno milijarda evra u investicijama.

