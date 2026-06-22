Politika

PRISUSTVUJE VUČIĆ: Predsednik na otvaranju XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije

В.Н.

22. 06. 2026. u 07:51

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas u Beogradu svečanom otvaranju XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije.

ПРИСУСТВУЈЕ ВУЧИЋ: Председник на отварању XXI Светског конгреса економиста Међународне економске асоцијације

Foto: MEHMET ALI OZCAN/AFP/Profimedia

Kongres će biti otvoren u 10 časova u Sava Centru, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

 

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