PRISUSTVUJE VUČIĆ: Predsednik na otvaranju XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije

NEOMETANO su pucali u mene sve vreme, a ni ja ni mi nismo pucali u njih. To je bio način da to isto urade sa Srbijom. Nije to bila samo pamet odavde već i iz regiona i drugih različitih strana. Želeli su da se razori nezavisna Srbija, Srbija koja može da ide napred, radi i gradi. Nisu uspeli zahvaljujući građanima ove zemlje. Ovo je u zajedničkoj specijalnoj emisiji Pink, Prve i Informer televizije o lažnoj aferi “zvučni top”, rekao juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i dodao da mu je drago zbog srpskog naroda da je pala i priča oko “Sarajevo safarija”.