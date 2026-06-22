"ONI SU KORUMPIRANE KUKAVICE" Tramp besan zbog Irana, obrušio se na veliki američki list

AMERIČKI predsednik Donald Tramp kritikovao je danas izveštavanje Njujork tajmsa o ratu Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, navodeći da nije tačna ocena analitičara, na koju se taj list poziva, da se nakon rata sa Iranom u toj zemlji ništa posebno nije promenilo, i da za taj list rade "korumpirane kukavice".

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

- Naslov u korumpiranom i propalom Njujork tajmsu - "Šta se promenilo posle skoro 4 meseca rata? Analitičari kažu ne mnogo". Stvarno? Njihova vojska je gotova, njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, njihove lansirne rampe, rakete, dronovi i proizvodnja istih, skoro su nestali, njihova dva vodeća rukovodstva su nestala, njihova inflacija je na 250 odsto, njihova ekonomija je slomljena, njihovi vojnici ne primaju plate - napisao je Tramp u objavi na platformi Truth Social.

Tramp je, u svojoj oceni dostignuća SAD u ratu sa Iranom, rekao da je "Ormuski moreuz otvoren, nafta šiklja", a da su američka berza i radna mesta na rekordno visokim nivoima.

- To se promenilo, a oni su korumpirane i neetičke kukavice, i još mnogo toga - napisao je Tramp, obraćajući se Njujork tajmsu.

(Tanjug)

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